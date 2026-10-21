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Ритейлеры выступили против легализации онлайн-торговли алкоголем - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Ритейлеры выступили против легализации онлайн-торговли алкоголем
Ритейлеры выступили против легализации онлайн-торговли алкоголем - 21.10.2026, ПРАЙМ
Ритейлеры выступили против легализации онлайн-торговли алкоголем
Ритейлеры выступают против легализации онлайн-торговли алкоголем и табаком, поскольку видят в этом социальные и экономические риски, рассказал в интервью РИА... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T04:16+0300
2026-10-21T04:16+0300
бизнес
акорт
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ритейлеры выступают против легализации онлайн-торговли алкоголем и табаком, поскольку видят в этом социальные и экономические риски, рассказал в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "АКОРТ в целом поддерживает многообразие торговых форматов и каналов, но мы твердо убеждены, что дистанционная торговля не должна распространяться на подакцизные товары с возрастными ограничениями - алкоголь и табак. С легализацией онлайн-продажи алкоголя связаны существенные социальные, правовые и экономические риски", - сказал он. Глава ассоциации пояснил, что действующее регулирование продаж алкоголя содержит строгие возрастные ограничения, лицензирование, прослеживаемость, контроль оборота и хранения, фиксацию времени и места продажи продукции - обеспечить все эти требования при дистанционной торговле сложно. По его словам, нелегальная дистанционная продажа подакцизных товаров - один из самых значительных каналов оборота контрафакта. "Магазин представляет собой публичное пространство, где есть кассир, касса, камера, чек, и проводятся выездные контрольные закупки. Передача же товара на пороге квартиры скрыта от регулятора, единственной точкой контроля остается курьер, проверять которого будет сложно", - объяснил Богданов. Он также напомнил, что общий вектор федерального и регионального регулирования направлен на снижение доступности алкоголя: по данным минздрава, потребление алкоголя в России за последние 7 лет сократилось более чем на 16%. АКОРТ считает, что легализация онлайн-торговли алкоголем способна свести на нет усилия государства по ограничению доступа несовершеннолетних и контролю за оборотом. Это также касается и эксперимента по дистанционной торговле вином - ритейлеры видят здесь те же риски. Богданов подчеркнул, что для производителей отечественного вина уже действует ряд мер господдержки, и крупные торговые сети сегодня выступают одним из основных каналов поддержки. Так, российские тихие вина в зависимости от формата магазина занимают порядка 15-30% ассортимента категории, а доля отечественного игристого превышает 40%. "Отечественный потребитель с удовольствием голосует рублем за хорошее российское вино, и представленность российских вин в торговых сетях растет естественным образом", - заключил Богданов.
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192
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192
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бизнес, акорт
Бизнес, АКОРТ
04:16 21.10.2026
 
Ритейлеры выступили против легализации онлайн-торговли алкоголем

Ритейлер Богданов: легализация онлайн-торговли алкоголем и табаком несет риски

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ритейлеры выступают против легализации онлайн-торговли алкоголем и табаком, поскольку видят в этом социальные и экономические риски, рассказал в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"АКОРТ в целом поддерживает многообразие торговых форматов и каналов, но мы твердо убеждены, что дистанционная торговля не должна распространяться на подакцизные товары с возрастными ограничениями - алкоголь и табак. С легализацией онлайн-продажи алкоголя связаны существенные социальные, правовые и экономические риски", - сказал он.
Глава ассоциации пояснил, что действующее регулирование продаж алкоголя содержит строгие возрастные ограничения, лицензирование, прослеживаемость, контроль оборота и хранения, фиксацию времени и места продажи продукции - обеспечить все эти требования при дистанционной торговле сложно. По его словам, нелегальная дистанционная продажа подакцизных товаров - один из самых значительных каналов оборота контрафакта.
"Магазин представляет собой публичное пространство, где есть кассир, касса, камера, чек, и проводятся выездные контрольные закупки. Передача же товара на пороге квартиры скрыта от регулятора, единственной точкой контроля остается курьер, проверять которого будет сложно", - объяснил Богданов.
Он также напомнил, что общий вектор федерального и регионального регулирования направлен на снижение доступности алкоголя: по данным минздрава, потребление алкоголя в России за последние 7 лет сократилось более чем на 16%. АКОРТ считает, что легализация онлайн-торговли алкоголем способна свести на нет усилия государства по ограничению доступа несовершеннолетних и контролю за оборотом.
Это также касается и эксперимента по дистанционной торговле вином - ритейлеры видят здесь те же риски. Богданов подчеркнул, что для производителей отечественного вина уже действует ряд мер господдержки, и крупные торговые сети сегодня выступают одним из основных каналов поддержки.
Так, российские тихие вина в зависимости от формата магазина занимают порядка 15-30% ассортимента категории, а доля отечественного игристого превышает 40%.
"Отечественный потребитель с удовольствием голосует рублем за хорошее российское вино, и представленность российских вин в торговых сетях растет естественным образом", - заключил Богданов.
 
БизнесАКОРТ
 
 
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