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Ряд крупных банков повысил ставки по рыночной ипотеке в октябре - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Ряд крупных банков повысил ставки по рыночной ипотеке в октябре
Ряд крупных банков повысил ставки по рыночной ипотеке в октябре - 21.10.2026, ПРАЙМ
Ряд крупных банков повысил ставки по рыночной ипотеке в октябре
Ряд крупных российских банков (ПСБ, Газпромбанк и банк "Дом.РФ") повысил ставки по рыночной ипотеке в октябре, выяснило РИА Новости, опросив кредитные... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:24+0300
2026-10-21T16:24+0300
финансы
банки
россия
дом.рф
псб
газпромбанк
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ряд крупных российских банков (ПСБ, Газпромбанк и банк "Дом.РФ") повысил ставки по рыночной ипотеке в октябре, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. "С 8 октября банк повысил базовые ставки на 0,5 процентного пункта. Все остальные условия остались неизменными и сохранились скидки для клиентов", - прокомментировал зампред правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков. Также директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ Марина Заботина сообщила, что с учетом текущей конъюнктуры ипотечного рынка в начале октября банк повысил ставки на 0,44 п.п. по рыночным программам для новостроек и вторичного жилья. "При этом отмечаем, что в октябре среднедневное количество заявок на рыночные программы выросло на 60% относительно сентября. Основная причина – пересмотр параметров семейной ипотеки, которая теперь носит более адресный характер. Традиционно в конце года на рынке ипотеки наблюдается оживление спроса, полагаем, что этот год не будет исключением", - также отметила Заботина. Также согласно данным с сайта "Дом.РФ", Газпромбанк с 15 октября повысил ставки по ипотеке, а также по рефинансированию на 0,2 п. п. - до 17,9% годовых. В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк не повышал ставки по рыночной ипотеке. Минимальные ставки на сервисе "Домклик" составляют: от 15,2% на покупку первичного жилья, от 15,5% — на покупку вторичного и от 16,9% — по программе "Строительство жилого дома". "В 2026 году "Новиком" не повышал ставки по рыночным ипотечным кредитам, и не планирует этого делать при этом сохранении текущей рыночной конъюнктуры", - также ответили в пресс-службе Новикомбанка. Согласно данным с сайта "Дом.РФ" на 16 октября, средняя ставка по ипотеке в 20 крупнейших банках страны поднялась на 0,03 п.п. по кредитам на первичное жилье - до 18,76%, а также на 0,02 п. п. - на вторичное, до 18,69%.
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
финансы, банки, россия, дом.рф, псб, газпромбанк
Финансы, Банки, РОССИЯ, Дом.РФ, ПСБ, Газпромбанк
16:24 21.10.2026
 
Ряд крупных банков повысил ставки по рыночной ипотеке в октябре

ПСБ, Газпромбанк и "Дом.РФ" повысили ставки по рыночной ипотеке в октябре

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ряд крупных российских банков (ПСБ, Газпромбанк и банк "Дом.РФ") повысил ставки по рыночной ипотеке в октябре, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
"С 8 октября банк повысил базовые ставки на 0,5 процентного пункта. Все остальные условия остались неизменными и сохранились скидки для клиентов", - прокомментировал зампред правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков.
Также директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ Марина Заботина сообщила, что с учетом текущей конъюнктуры ипотечного рынка в начале октября банк повысил ставки на 0,44 п.п. по рыночным программам для новостроек и вторичного жилья.
"При этом отмечаем, что в октябре среднедневное количество заявок на рыночные программы выросло на 60% относительно сентября. Основная причина – пересмотр параметров семейной ипотеки, которая теперь носит более адресный характер. Традиционно в конце года на рынке ипотеки наблюдается оживление спроса, полагаем, что этот год не будет исключением", - также отметила Заботина.
Также согласно данным с сайта "Дом.РФ", Газпромбанк с 15 октября повысил ставки по ипотеке, а также по рефинансированию на 0,2 п. п. - до 17,9% годовых.
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк не повышал ставки по рыночной ипотеке. Минимальные ставки на сервисе "Домклик" составляют: от 15,2% на покупку первичного жилья, от 15,5% — на покупку вторичного и от 16,9% — по программе "Строительство жилого дома".
"В 2026 году "Новиком" не повышал ставки по рыночным ипотечным кредитам, и не планирует этого делать при этом сохранении текущей рыночной конъюнктуры", - также ответили в пресс-службе Новикомбанка.
Согласно данным с сайта "Дом.РФ" на 16 октября, средняя ставка по ипотеке в 20 крупнейших банках страны поднялась на 0,03 п.п. по кредитам на первичное жилье - до 18,76%, а также на 0,02 п. п. - на вторичное, до 18,69%.
 
ФинансыБанкиРОССИЯДом.РФПСБГазпромбанк
 
 
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