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Ряд крупных банков повысил ставки по рыночной ипотеке в октябре

Ряд крупных банков повысил ставки по рыночной ипотеке в октябре - 21.10.2026, ПРАЙМ

Ряд крупных банков повысил ставки по рыночной ипотеке в октябре

Ряд крупных российских банков (ПСБ, Газпромбанк и банк "Дом.РФ") повысил ставки по рыночной ипотеке в октябре, выяснило РИА Новости, опросив кредитные... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:24+0300

2026-10-21T16:24+0300

2026-10-21T16:24+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ряд крупных российских банков (ПСБ, Газпромбанк и банк "Дом.РФ") повысил ставки по рыночной ипотеке в октябре, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. "С 8 октября банк повысил базовые ставки на 0,5 процентного пункта. Все остальные условия остались неизменными и сохранились скидки для клиентов", - прокомментировал зампред правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков. Также директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ Марина Заботина сообщила, что с учетом текущей конъюнктуры ипотечного рынка в начале октября банк повысил ставки на 0,44 п.п. по рыночным программам для новостроек и вторичного жилья. "При этом отмечаем, что в октябре среднедневное количество заявок на рыночные программы выросло на 60% относительно сентября. Основная причина – пересмотр параметров семейной ипотеки, которая теперь носит более адресный характер. Традиционно в конце года на рынке ипотеки наблюдается оживление спроса, полагаем, что этот год не будет исключением", - также отметила Заботина. Также согласно данным с сайта "Дом.РФ", Газпромбанк с 15 октября повысил ставки по ипотеке, а также по рефинансированию на 0,2 п. п. - до 17,9% годовых. В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк не повышал ставки по рыночной ипотеке. Минимальные ставки на сервисе "Домклик" составляют: от 15,2% на покупку первичного жилья, от 15,5% — на покупку вторичного и от 16,9% — по программе "Строительство жилого дома". "В 2026 году "Новиком" не повышал ставки по рыночным ипотечным кредитам, и не планирует этого делать при этом сохранении текущей рыночной конъюнктуры", - также ответили в пресс-службе Новикомбанка. Согласно данным с сайта "Дом.РФ" на 16 октября, средняя ставка по ипотеке в 20 крупнейших банках страны поднялась на 0,03 п.п. по кредитам на первичное жилье - до 18,76%, а также на 0,02 п. п. - на вторичное, до 18,69%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, дом.рф, псб, газпромбанк