https://1prime.ru/20261021/rosatom-874460630.html
"Росатом" готовит еще один караван с дизтопливом для ЗАЭС
"Росатом" готовит еще один караван с дизтопливом для ЗАЭС - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" готовит еще один караван с дизтопливом для ЗАЭС
"Росатом" готовит еще один караван с дизтопливом для ЗАЭС, запасы на станции позволяют продержаться более 15 суток, заявил журналистам генеральный директор... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T11:07+0300
2026-10-21T11:07+0300
2026-10-21T11:07+0300
алексей лихачев
росатом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874460630.jpg?1792570021
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Росатом" готовит еще один караван с дизтопливом для ЗАЭС, запасы на станции позволяют продержаться более 15 суток, заявил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы готовимся к очередному каравану по доставке топлива. Пока мы в... сроках, запас дизтоплива позволяет нам при необходимости продержаться, по нашей оценке, более 15 суток", - сказал Лихачев.
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алексей лихачев, росатом
"Росатом" готовит еще один караван с дизтопливом для ЗАЭС
Лихачев: "Росатом" готовит еще один караван с дизтопливом для ЗАЭС
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Росатом" готовит еще один караван с дизтопливом для ЗАЭС, запасы на станции позволяют продержаться более 15 суток, заявил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы готовимся к очередному каравану по доставке топлива. Пока мы в... сроках, запас дизтоплива позволяет нам при необходимости продержаться, по нашей оценке, более 15 суток", - сказал Лихачев.