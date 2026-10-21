https://1prime.ru/20261021/rosatom-874460630.html

"Росатом" готовит еще один караван с дизтопливом для ЗАЭС

"Росатом" готовит еще один караван с дизтопливом для ЗАЭС - 21.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" готовит еще один караван с дизтопливом для ЗАЭС

"Росатом" готовит еще один караван с дизтопливом для ЗАЭС, запасы на станции позволяют продержаться более 15 суток, заявил журналистам генеральный директор... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T11:07+0300

2026-10-21T11:07+0300

2026-10-21T11:07+0300

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Росатом" готовит еще один караван с дизтопливом для ЗАЭС, запасы на станции позволяют продержаться более 15 суток, заявил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы готовимся к очередному каравану по доставке топлива. Пока мы в... сроках, запас дизтоплива позволяет нам при необходимости продержаться, по нашей оценке, более 15 суток", - сказал Лихачев.

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алексей лихачев, росатом