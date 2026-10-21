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"Росатом" продолжает консультации с МАГАТЭ по энергобезопасности ЗАЭС

"Росатом" продолжает консультации с МАГАТЭ по энергобезопасности ЗАЭС - 21.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" продолжает консультации с МАГАТЭ по энергобезопасности ЗАЭС

"Росатом" продолжает консультации с МАГАТЭ о том, чтобы обеспечить полную энергетическую безопасность ЗАЭС, заявил журналистам глава госкорпорации Алексей... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T11:13+0300

2026-10-21T11:13+0300

2026-10-21T11:13+0300

алексей лихачев

росатом

магатэ

всу

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Росатом" продолжает консультации с МАГАТЭ о том, чтобы обеспечить полную энергетическую безопасность ЗАЭС, заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Совершенно точно накануне осенне-зимнего сезона надо увеличивать запас топлива. Мы работаем над тем, чтобы быть к этому абсолютно готовыми технологически. И, соответственно, продолжаем консультации с МАГАТЭ о том, чтобы обеспечить полную безопасность", - рассказал Лихачев. Глава "Росатома" напомнил, что предыдущий конвой с дизельным топливом для электростанции подвергся атаке со стороны ВСУ.

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алексей лихачев, росатом, магатэ, всу