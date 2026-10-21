Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" и МГУ выберут технологии для очистки полигона "Солзанский" - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/rosatom-874479570.html
"Росатом" и МГУ выберут технологии для очистки полигона "Солзанский"
"Росатом" и МГУ выберут технологии для очистки полигона "Солзанский" - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" и МГУ выберут технологии для очистки полигона "Солзанский"
Ученые "Росатома" и МГУ совместно выберут технологии, с помощью которых будет переведен в экологически безопасное состояние полигон "Солзанский" - самый... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:21+0300
2026-10-21T16:21+0300
россия
промышленность
байкал
иркутская область
росатом
мгу
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874479570.jpg?1792588884
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ученые "Росатома" и МГУ совместно выберут технологии, с помощью которых будет переведен в экологически безопасное состояние полигон "Солзанский" - самый масштабный и один из наиболее сложных объектов на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области, сообщила российская атомная госкорпорация. "Федеральный экологический оператор (ФГУП "ФЭО", предприятие госкорпорации "Росатом") и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) определены правительством Российской Федерации единственными исполнителями опытно-промышленных испытаний технологии для приведения в безопасное состояние полигона "Солзанский", - говорится в сообщении. Полигон "Солзанский" - один из наиболее сложных объектов на территории бывшего БЦБК, отметили в "Росатоме". На полигоне площадью более 102 гектара находится около 4,2 миллионов кубометров опасных отходов, представляющих угрозу уникальной экосистеме Байкала. Отходы, среди которых шлам-лигнин, представляющий собой твердые нерастворимые остатки волокон, оставшиеся при варке целлюлозы, и золошлаки от сжигания угля на ТЭЦ комбината, размещены в 10 резервуарах. "Работа с объектом осложняется сразу несколькими факторами. Полигон находится в селеопасной зоне и сейсмически активном районе. В случае схода селя загрязняющие вещества могут попасть в водотоки, ведущие к Байкалу. Кроме того, состав отходов различается от резервуара к резервуару, поэтому технологическое решение должно учитывать свойства конкретных материалов и условия их размещения", - пояснили в "Росатоме". Для работы с полигоном "Солзанский" нет готового решения, и предстоящие опытно-промышленные испытания позволят оценить экологическую эффективность технологии, отмечается в сообщении. Испытания технологии на полигоне "Солзанский" станут продолжением проводимых "Росатомом" с 2020 года работ по восстановлению территории бывшего БЦБК.
байкал
иркутская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, байкал, иркутская область, росатом, мгу
РОССИЯ, Промышленность, Байкал, Иркутская область, Росатом, МГУ
16:21 21.10.2026
 
"Росатом" и МГУ выберут технологии для очистки полигона "Солзанский"

Ученые "Росатома" и МГУ помогут перевести в безопасное состояние полигон "Солзанский"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ученые "Росатома" и МГУ совместно выберут технологии, с помощью которых будет переведен в экологически безопасное состояние полигон "Солзанский" - самый масштабный и один из наиболее сложных объектов на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области, сообщила российская атомная госкорпорация.
"Федеральный экологический оператор (ФГУП "ФЭО", предприятие госкорпорации "Росатом") и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) определены правительством Российской Федерации единственными исполнителями опытно-промышленных испытаний технологии для приведения в безопасное состояние полигона "Солзанский", - говорится в сообщении.
Полигон "Солзанский" - один из наиболее сложных объектов на территории бывшего БЦБК, отметили в "Росатоме".
На полигоне площадью более 102 гектара находится около 4,2 миллионов кубометров опасных отходов, представляющих угрозу уникальной экосистеме Байкала. Отходы, среди которых шлам-лигнин, представляющий собой твердые нерастворимые остатки волокон, оставшиеся при варке целлюлозы, и золошлаки от сжигания угля на ТЭЦ комбината, размещены в 10 резервуарах.
"Работа с объектом осложняется сразу несколькими факторами. Полигон находится в селеопасной зоне и сейсмически активном районе. В случае схода селя загрязняющие вещества могут попасть в водотоки, ведущие к Байкалу. Кроме того, состав отходов различается от резервуара к резервуару, поэтому технологическое решение должно учитывать свойства конкретных материалов и условия их размещения", - пояснили в "Росатоме".
Для работы с полигоном "Солзанский" нет готового решения, и предстоящие опытно-промышленные испытания позволят оценить экологическую эффективность технологии, отмечается в сообщении.
Испытания технологии на полигоне "Солзанский" станут продолжением проводимых "Росатомом" с 2020 года работ по восстановлению территории бывшего БЦБК.
 
РОССИЯПромышленностьБайкалИркутская областьРосатомМГУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала