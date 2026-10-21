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"Росатом" и МГУ выберут технологии для очистки полигона "Солзанский"

"Росатом" и МГУ выберут технологии для очистки полигона "Солзанский" - 21.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" и МГУ выберут технологии для очистки полигона "Солзанский"

Ученые "Росатома" и МГУ совместно выберут технологии, с помощью которых будет переведен в экологически безопасное состояние полигон "Солзанский" - самый... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:21+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ученые "Росатома" и МГУ совместно выберут технологии, с помощью которых будет переведен в экологически безопасное состояние полигон "Солзанский" - самый масштабный и один из наиболее сложных объектов на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области, сообщила российская атомная госкорпорация. "Федеральный экологический оператор (ФГУП "ФЭО", предприятие госкорпорации "Росатом") и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) определены правительством Российской Федерации единственными исполнителями опытно-промышленных испытаний технологии для приведения в безопасное состояние полигона "Солзанский", - говорится в сообщении. Полигон "Солзанский" - один из наиболее сложных объектов на территории бывшего БЦБК, отметили в "Росатоме". На полигоне площадью более 102 гектара находится около 4,2 миллионов кубометров опасных отходов, представляющих угрозу уникальной экосистеме Байкала. Отходы, среди которых шлам-лигнин, представляющий собой твердые нерастворимые остатки волокон, оставшиеся при варке целлюлозы, и золошлаки от сжигания угля на ТЭЦ комбината, размещены в 10 резервуарах. "Работа с объектом осложняется сразу несколькими факторами. Полигон находится в селеопасной зоне и сейсмически активном районе. В случае схода селя загрязняющие вещества могут попасть в водотоки, ведущие к Байкалу. Кроме того, состав отходов различается от резервуара к резервуару, поэтому технологическое решение должно учитывать свойства конкретных материалов и условия их размещения", - пояснили в "Росатоме". Для работы с полигоном "Солзанский" нет готового решения, и предстоящие опытно-промышленные испытания позволят оценить экологическую эффективность технологии, отмечается в сообщении. Испытания технологии на полигоне "Солзанский" станут продолжением проводимых "Росатомом" с 2020 года работ по восстановлению территории бывшего БЦБК.

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россия, промышленность, байкал, иркутская область, росатом, мгу