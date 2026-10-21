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"Росатом" не видит причин для расторжения контракта на АЭС "Пакш-2"
"Росатом" не видит причин для расторжения контракта на АЭС "Пакш-2" - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" не видит причин для расторжения контракта на АЭС "Пакш-2"
"Росатом" заявил, что не видит юридически обоснованных причин для возможного расторжения венгерским заказчиком контракта на строительство АЭС "Пакш-2". | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:26+0300
2026-10-21T17:26+0300
2026-10-21T17:26+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Росатом" заявил, что не видит юридически обоснованных причин для возможного расторжения венгерским заказчиком контракта на строительство АЭС "Пакш-2". "Мы не получали от заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт и не видим юридически обоснованных причин для такого шага", - говорится в заявлении госкорпорации. Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что Будапешт якобы рассматривает возможность замены "Росатома" в качестве генерального подрядчика в проекте по строительству АЭС "Пакш-2", и что венгерская сторона якобы начала поиск альтернатив российской госкорпорации.
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россия, газ, будапешт, росатом, пакш-2
РОССИЯ, Газ, Будапешт, Росатом, Пакш-2
"Росатом" не видит причин для расторжения контракта на АЭС "Пакш-2"
"Росатом" не видит юридически обоснованных причин для расторжения контракта на "Пакш-2"