https://1prime.ru/20261021/rosatom-874485175.html

"Росатом" не получал уведомлений о расторжении контракта по АЭС "Пакш-2"

"Росатом" не получал уведомлений о расторжении контракта по АЭС "Пакш-2" - 21.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" не получал уведомлений о расторжении контракта по АЭС "Пакш-2"

"Росатом" не получал от венгерского заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт по АЭС "Пакш-2", заявила российская атомная... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:26+0300

2026-10-21T17:26+0300

2026-10-21T17:26+0300

россия

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пакш-2

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Росатом" не получал от венгерского заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт по АЭС "Пакш-2", заявила российская атомная госкорпорация. "Мы не получали от заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт", - говорится в заявлении. Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что Будапешт якобы рассматривает возможность замены "Росатома" в качестве генерального подрядчика в проекте по строительству АЭС "Пакш-2", и что венгерская сторона якобы начала поиск альтернатив российской госкорпорации.

будапешт

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россия, газ, будапешт, росатом, пакш-2