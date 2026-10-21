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"Росатом" не получал уведомлений о расторжении контракта по АЭС "Пакш-2" - 21.10.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" не получал уведомлений о расторжении контракта по АЭС "Пакш-2"
"Росатом" не получал уведомлений о расторжении контракта по АЭС "Пакш-2" - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" не получал уведомлений о расторжении контракта по АЭС "Пакш-2"
"Росатом" не получал от венгерского заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт по АЭС "Пакш-2", заявила российская атомная... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:26+0300
2026-10-21T17:26+0300
россия
газ
будапешт
росатом
пакш-2
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Росатом" не получал от венгерского заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт по АЭС "Пакш-2", заявила российская атомная госкорпорация. "Мы не получали от заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт", - говорится в заявлении. Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что Будапешт якобы рассматривает возможность замены "Росатома" в качестве генерального подрядчика в проекте по строительству АЭС "Пакш-2", и что венгерская сторона якобы начала поиск альтернатив российской госкорпорации.
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россия, газ, будапешт, росатом, пакш-2
РОССИЯ, Газ, Будапешт, Росатом, Пакш-2
17:26 21.10.2026
 
"Росатом" не получал уведомлений о расторжении контракта по АЭС "Пакш-2"

"Росатом" не получал официальных уведомлений о расторжении контракта по АЭС "Пакш-2"

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Росатом" не получал от венгерского заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт по АЭС "Пакш-2", заявила российская атомная госкорпорация.
"Мы не получали от заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт", - говорится в заявлении.
Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что Будапешт якобы рассматривает возможность замены "Росатома" в качестве генерального подрядчика в проекте по строительству АЭС "Пакш-2", и что венгерская сторона якобы начала поиск альтернатив российской госкорпорации.
 
РОССИЯГазБудапештРосатомПакш-2
 
 
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