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Россия заинтересована в переговорах по безвизовому режиму с Китаем
Россия заинтересована в переговорах по безвизовому режиму с Китаем - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россия заинтересована в переговорах по безвизовому режиму с Китаем
Россия заинтересована в переговорах по постоянному механизму безвизовых обменов с Китаем, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T00:18+0300
2026-10-21T00:18+0300
2026-10-21T00:18+0300
россия
мировая экономика
китай
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия заинтересована в переговорах по постоянному механизму безвизовых обменов с Китаем, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.
"У нас принято решение продлить безвизовый режим на следующий год: был соответствующий указ президента в ответ на то, что наши китайские друзья предприняли. Пока мы идем по пути ежегодного продления, но одновременно мы уже говорили о том, что мы заинтересованы в переговорах по постоянному механизму безвизовых обменов", - сказал Руденко "Известиям".
Китай с 15 сентября 2025 года ввел годовой безвизовый режим для граждан России, Россия ответила аналогичной мерой в отношении граждан КНР.
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россия, мировая экономика, китай, кнр
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
Россия заинтересована в переговорах по безвизовому режиму с Китаем
Замглавы МИД Руденко: Россия заинтересована в переговорах по безвизовому режиму с Китаем
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия заинтересована в переговорах по постоянному механизму безвизовых обменов с Китаем, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.
"У нас принято решение продлить безвизовый режим на следующий год: был соответствующий указ президента в ответ на то, что наши китайские друзья предприняли. Пока мы идем по пути ежегодного продления, но одновременно мы уже говорили о том, что мы заинтересованы в переговорах по постоянному механизму безвизовых обменов", - сказал Руденко "Известиям".
Китай с 15 сентября 2025 года ввел годовой безвизовый режим для граждан России, Россия ответила аналогичной мерой в отношении граждан КНР.