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Россия заинтересована в переговорах по безвизовому режиму с Китаем

Россия заинтересована в переговорах по безвизовому режиму с Китаем - 21.10.2026, ПРАЙМ

Россия заинтересована в переговорах по безвизовому режиму с Китаем

Россия заинтересована в переговорах по постоянному механизму безвизовых обменов с Китаем, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T00:18+0300

2026-10-21T00:18+0300

2026-10-21T00:18+0300

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мировая экономика

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия заинтересована в переговорах по постоянному механизму безвизовых обменов с Китаем, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. "У нас принято решение продлить безвизовый режим на следующий год: был соответствующий указ президента в ответ на то, что наши китайские друзья предприняли. Пока мы идем по пути ежегодного продления, но одновременно мы уже говорили о том, что мы заинтересованы в переговорах по постоянному механизму безвизовых обменов", - сказал Руденко "Известиям". Китай с 15 сентября 2025 года ввел годовой безвизовый режим для граждан России, Россия ответила аналогичной мерой в отношении граждан КНР.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, китай, кнр