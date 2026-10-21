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Раскладной iPhone Duo оказался невостребован в России, пишут СМИ

Раскладной iPhone Duo оказался невостребован в России, пишут СМИ - 21.10.2026, ПРАЙМ

Раскладной iPhone Duo оказался невостребован в России, пишут СМИ

Раскладной iPhone Duo оказался невостребован в России, многие ритейлеры отказались от предзаказов на него, пишет газета "Известия". | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T00:21+0300

2026-10-21T00:21+0300

2026-10-21T00:21+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Раскладной iPhone Duo оказался невостребован в России, многие ритейлеры отказались от предзаказов на него, пишет газета "Известия". "Первый раскладной iPhone Duo в России оказался невостребованным: предзаказы на него единичны... Некоторые ритейлеры и вовсе отказались от предзаказа новинки", - говорится в материале. Отмечается, что в отличие от других востребованных складных смартфонов, iPhone Duo стоит в два раза дороже, но как и другие модели Apple сталкивается с ограничениями в использовании. Помимо этого, подобный формат смартфонов является новым для Apple, что вызывает сомнения в надежности устройства. "Предварительный анализ рынка и работа с клиентской базой показывают ограниченный и не очень уверенный спрос - покупатели хотели бы сначала посмотреть модель живьем. По нашей информации, предзаказы у многих сетей, которые их объявили, пока носят штучный характер", - рассказали газете в компании "Связь.ON". В компании также добавили, что на данный момент неизвестно, когда именно iPhone Duo появится на российском рынке, поэтому ритейлеры не могут назвать клиентам точные сроки поставки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, apple