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Раскладной iPhone Duo оказался невостребован в России, пишут СМИ
Раскладной iPhone Duo оказался невостребован в России, пишут СМИ - 21.10.2026, ПРАЙМ
Раскладной iPhone Duo оказался невостребован в России, пишут СМИ
Раскладной iPhone Duo оказался невостребован в России, многие ритейлеры отказались от предзаказов на него, пишет газета "Известия". | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T00:21+0300
2026-10-21T00:21+0300
2026-10-21T00:21+0300
бизнес
россия
apple
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Раскладной iPhone Duo оказался невостребован в России, многие ритейлеры отказались от предзаказов на него, пишет газета "Известия".
"Первый раскладной iPhone Duo в России оказался невостребованным: предзаказы на него единичны... Некоторые ритейлеры и вовсе отказались от предзаказа новинки", - говорится в материале.
Отмечается, что в отличие от других востребованных складных смартфонов, iPhone Duo стоит в два раза дороже, но как и другие модели Apple сталкивается с ограничениями в использовании.
Помимо этого, подобный формат смартфонов является новым для Apple, что вызывает сомнения в надежности устройства.
"Предварительный анализ рынка и работа с клиентской базой показывают ограниченный и не очень уверенный спрос - покупатели хотели бы сначала посмотреть модель живьем. По нашей информации, предзаказы у многих сетей, которые их объявили, пока носят штучный характер", - рассказали газете в компании "Связь.ON".
В компании также добавили, что на данный момент неизвестно, когда именно iPhone Duo появится на российском рынке, поэтому ритейлеры не могут назвать клиентам точные сроки поставки.
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бизнес, россия, apple
Раскладной iPhone Duo оказался невостребован в России, пишут СМИ
"Известия": многие ритейлеры отказались от предзаказов на раскладной iPhone Duo
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Раскладной iPhone Duo оказался невостребован в России, многие ритейлеры отказались от предзаказов на него, пишет газета "Известия".
"Первый раскладной iPhone Duo в России оказался невостребованным: предзаказы на него единичны... Некоторые ритейлеры и вовсе отказались от предзаказа новинки", - говорится в материале.
Отмечается, что в отличие от других востребованных складных смартфонов, iPhone Duo стоит в два раза дороже, но как и другие модели Apple сталкивается с ограничениями в использовании.
Помимо этого, подобный формат смартфонов является новым для Apple, что вызывает сомнения в надежности устройства.
"Предварительный анализ рынка и работа с клиентской базой показывают ограниченный и не очень уверенный спрос - покупатели хотели бы сначала посмотреть модель живьем. По нашей информации, предзаказы у многих сетей, которые их объявили, пока носят штучный характер", - рассказали газете в компании "Связь.ON".
В компании также добавили, что на данный момент неизвестно, когда именно iPhone Duo появится на российском рынке, поэтому ритейлеры не могут назвать клиентам точные сроки поставки.