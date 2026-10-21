https://1prime.ru/20261021/rossija-874455114.html

Россия и Индонезия могут расширить промышленное сотрудничество

Россия и Индонезия могут расширить промышленное сотрудничество - 21.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Индонезия могут расширить промышленное сотрудничество

Россия и Индонезия могут расширить промышленное сотрудничество в химической отрасли, фармацевтике, судостроении, авиации и атомной энергетике, заявил РИА... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T09:27+0300

2026-10-21T09:27+0300

2026-10-21T09:27+0300

промышленность

россия

индонезия

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ДЖАКАРТА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия и Индонезия могут расширить промышленное сотрудничество в химической отрасли, фармацевтике, судостроении, авиации и атомной энергетике, заявил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. "Мы говорим о химической промышленности, о производстве удобрений, о полимерной продукции, о нефтехимии. Мы говорим о фармацевтике, медицинской технике, гражданском судостроении", - рассказал он. По словам замминистра, Индонезия как морская держава с большим портовым хозяйством заинтересована в развитии собственного судостроения. Среди других направлений партнерства он назвал гражданскую авиацию, космос и мирное использование атома, в том числе в медицине и сельском хозяйстве. Замминистра также сообщил, что на встречах с представителями экономических ведомств Индонезии, Торгово-промышленной палаты и фонда Danantara российская делегация обсуждала комплексное развитие партнерства. "Мы как раз и говорили о таком всеобъемлющем партнерстве, которое предполагает комплексный подход: торговля, трансферт технологий, совместное производство, совместные разработки, совместный экспорт. Мы убеждены, что в этой модели и есть залог долгосрочности и стабильности партнерства", - подчеркнул Груздев. По российским данным, в 2025 году товарооборот двух стран вырос почти на 13% - до 4,8 миллиарда долларов.

индонезия

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промышленность, россия, индонезия