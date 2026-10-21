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Россия и Индонезия могут расширить промышленное сотрудничество - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Индонезия могут расширить промышленное сотрудничество
Россия и Индонезия могут расширить промышленное сотрудничество - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Индонезия могут расширить промышленное сотрудничество
Россия и Индонезия могут расширить промышленное сотрудничество в химической отрасли, фармацевтике, судостроении, авиации и атомной энергетике, заявил РИА... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T09:27+0300
2026-10-21T09:27+0300
промышленность
россия
индонезия
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ДЖАКАРТА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия и Индонезия могут расширить промышленное сотрудничество в химической отрасли, фармацевтике, судостроении, авиации и атомной энергетике, заявил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. "Мы говорим о химической промышленности, о производстве удобрений, о полимерной продукции, о нефтехимии. Мы говорим о фармацевтике, медицинской технике, гражданском судостроении", - рассказал он. По словам замминистра, Индонезия как морская держава с большим портовым хозяйством заинтересована в развитии собственного судостроения. Среди других направлений партнерства он назвал гражданскую авиацию, космос и мирное использование атома, в том числе в медицине и сельском хозяйстве. Замминистра также сообщил, что на встречах с представителями экономических ведомств Индонезии, Торгово-промышленной палаты и фонда Danantara российская делегация обсуждала комплексное развитие партнерства. "Мы как раз и говорили о таком всеобъемлющем партнерстве, которое предполагает комплексный подход: торговля, трансферт технологий, совместное производство, совместные разработки, совместный экспорт. Мы убеждены, что в этой модели и есть залог долгосрочности и стабильности партнерства", - подчеркнул Груздев. По российским данным, в 2025 году товарооборот двух стран вырос почти на 13% - до 4,8 миллиарда долларов.
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40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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промышленность, россия, индонезия
Промышленность, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ
09:27 21.10.2026
 
Россия и Индонезия могут расширить промышленное сотрудничество

Груздев: Россия и Индонезия могут расширить промышленное сотрудничество

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ДЖАКАРТА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия и Индонезия могут расширить промышленное сотрудничество в химической отрасли, фармацевтике, судостроении, авиации и атомной энергетике, заявил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.
"Мы говорим о химической промышленности, о производстве удобрений, о полимерной продукции, о нефтехимии. Мы говорим о фармацевтике, медицинской технике, гражданском судостроении", - рассказал он.
По словам замминистра, Индонезия как морская держава с большим портовым хозяйством заинтересована в развитии собственного судостроения. Среди других направлений партнерства он назвал гражданскую авиацию, космос и мирное использование атома, в том числе в медицине и сельском хозяйстве.
Замминистра также сообщил, что на встречах с представителями экономических ведомств Индонезии, Торгово-промышленной палаты и фонда Danantara российская делегация обсуждала комплексное развитие партнерства.
"Мы как раз и говорили о таком всеобъемлющем партнерстве, которое предполагает комплексный подход: торговля, трансферт технологий, совместное производство, совместные разработки, совместный экспорт. Мы убеждены, что в этой модели и есть залог долгосрочности и стабильности партнерства", - подчеркнул Груздев.
По российским данным, в 2025 году товарооборот двух стран вырос почти на 13% - до 4,8 миллиарда долларов.
 
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