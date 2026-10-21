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Выдача льготной ипотеки в России в январе-сентябре выросла на 6%

Выдача льготной ипотеки в России в январе-сентябре выросла на 6% - 21.10.2026, ПРАЙМ

Выдача льготной ипотеки в России в январе-сентябре выросла на 6%

Объем выдачи льготной ипотеки в России в январе-сентябре 2026 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6% – до 2,21 триллиона рублей,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T09:54+0300

2026-10-21T09:54+0300

2026-10-21T09:54+0300

финансы

россия

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москва

московская область

подмосковье

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объем выдачи льготной ипотеки в России в январе-сентябре 2026 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6% – до 2,21 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ). "Всего за девять месяцев 2026 года россияне оформили 369,19 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 2,21 триллиона рублей. Среднемесячный объем выдач составил 245,84 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество льготных ипотечных кредитов выросло на 2%, объем – на 6%", - говорится в сообщении. В том числе в сентябре банки, по данным ОКБ, выдали максимальное с начала года количество льготных ипотечных кредитов – 70,37 тысячи, что на 41% больше, чем в сентябре 2025 года. Объем выдачи достиг 430,68 миллиарда рублей, увеличившись на 48%. Показатель августа 2026 года был превышен вдвое и по количеству, и объему льготной ипотеки. Средняя сумма льготного ипотечного кредита достигла 6,12 миллиона рублей в сентябре прочти 5,89 миллиона год назад, отмечается в сообщении. Как добавляется в нем, среди регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в сентябре лидируют Москва (5,68 тысячи кредитов на 51,64 миллиарда рублей), Подмосковье (4,15 тысячи кредитов на 34,46 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (3,65 тысячи кредитов на 28,07 миллиарда рублей).

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