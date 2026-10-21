https://1prime.ru/20261021/rossija-874456165.html
Выдача льготной ипотеки в России в январе-сентябре выросла на 6%
Выдача льготной ипотеки в России в январе-сентябре выросла на 6% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Выдача льготной ипотеки в России в январе-сентябре выросла на 6%
Объем выдачи льготной ипотеки в России в январе-сентябре 2026 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6% – до 2,21 триллиона рублей,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T09:54+0300
2026-10-21T09:54+0300
2026-10-21T09:54+0300
финансы
россия
бизнес
москва
московская область
подмосковье
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874456165.jpg?1792565664
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объем выдачи льготной ипотеки в России в январе-сентябре 2026 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6% – до 2,21 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
"Всего за девять месяцев 2026 года россияне оформили 369,19 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 2,21 триллиона рублей. Среднемесячный объем выдач составил 245,84 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество льготных ипотечных кредитов выросло на 2%, объем – на 6%", - говорится в сообщении.
В том числе в сентябре банки, по данным ОКБ, выдали максимальное с начала года количество льготных ипотечных кредитов – 70,37 тысячи, что на 41% больше, чем в сентябре 2025 года. Объем выдачи достиг 430,68 миллиарда рублей, увеличившись на 48%. Показатель августа 2026 года был превышен вдвое и по количеству, и объему льготной ипотеки.
Средняя сумма льготного ипотечного кредита достигла 6,12 миллиона рублей в сентябре прочти 5,89 миллиона год назад, отмечается в сообщении.
Как добавляется в нем, среди регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в сентябре лидируют Москва (5,68 тысячи кредитов на 51,64 миллиарда рублей), Подмосковье (4,15 тысячи кредитов на 34,46 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (3,65 тысячи кредитов на 28,07 миллиарда рублей).
москва
московская область
подмосковье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, бизнес, москва, московская область, подмосковье
Финансы, РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ
Выдача льготной ипотеки в России в январе-сентябре выросла на 6%
ОКБ: объем выдачи льготной ипотеки в России в январе-сентябре вырос на 6%
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объем выдачи льготной ипотеки в России в январе-сентябре 2026 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6% – до 2,21 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
"Всего за девять месяцев 2026 года россияне оформили 369,19 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 2,21 триллиона рублей. Среднемесячный объем выдач составил 245,84 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество льготных ипотечных кредитов выросло на 2%, объем – на 6%", - говорится в сообщении.
В том числе в сентябре банки, по данным ОКБ, выдали максимальное с начала года количество льготных ипотечных кредитов – 70,37 тысячи, что на 41% больше, чем в сентябре 2025 года. Объем выдачи достиг 430,68 миллиарда рублей, увеличившись на 48%. Показатель августа 2026 года был превышен вдвое и по количеству, и объему льготной ипотеки.
Средняя сумма льготного ипотечного кредита достигла 6,12 миллиона рублей в сентябре прочти 5,89 миллиона год назад, отмечается в сообщении.
Как добавляется в нем, среди регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в сентябре лидируют Москва (5,68 тысячи кредитов на 51,64 миллиарда рублей), Подмосковье (4,15 тысячи кредитов на 34,46 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (3,65 тысячи кредитов на 28,07 миллиарда рублей).