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Россия вошла в десятку стран-лидеров по туризму в Намибию

Россия вошла в десятку стран-лидеров по туризму в Намибию - 21.10.2026, ПРАЙМ

Россия вошла в десятку стран-лидеров по туризму в Намибию

Россия в текущем году вошла в десятку стран-лидеров по количеству туристических прибытий в Намибию, помимо этого растет турпоток в Танзанию, Марокко и ЮАР,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T11:10+0300

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туризм

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намибия

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марокко

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия в текущем году вошла в десятку стран-лидеров по количеству туристических прибытий в Намибию, помимо этого растет турпоток в Танзанию, Марокко и ЮАР, рассказал Российский союз туриндустрии (РСТ). "В 2025 году российский турпоток в Намибию вырос в 2,5 раза. В 2026 году РФ впервые вошла в десятку ведущих стран по числу прибытий в Намибию. Динамика у направления очень хорошая, да и Африка в целом на российском рынке переживает звездный час - турпоток растет не только в массовый Египет, но и в Танзанию, Марокко, ЮАР", - говорится в сообщении. По словам официального представителя офиса по туризму Намибии в России Дарьи Фаловской, приведенным в сообщении, российские туристы все чаще рассматривают Намибию как самостоятельное направление, а не просто дополнение к поездке, например, в ЮАР. "Люди едут не на день-два, чтобы поставить "галочку", а строят маршруты на неделю, знакомятся со страной во всем ее многообразии. В основном это содержательные, познавательные поездки", - отметила она. Фаловская также отметила безопасность в стране, хорошую транспортную доступность, развитую сеть дорог, удобные и интересные путешествия. "Фиксируем также увеличение числа туристов среднего достатка, потому что в стране есть не только дорогие лоджи (маленькие домики - ред.) и отели, но и размещение других категорий по вменяемым ценам", - поделилась она. В свою очередь в туроператоре ITM group отметили положительную динамику бронирований Намибии в 2026 году. Так, страна перестала рассматриваться как нишевое направление для опытных путешественников, и сейчас туда едут семьи с детьми старшего возраста, пары и фотографы. По словам руководителя PR-отдела компании Андрея Подколзина, несмотря на растущий интерес россиян к Намибии, направление пока не стало массовым. Причина, по его мнению, в типе путешествий - это не пляжный отдых, а экспедиционный формат, который востребован у платежеспособной, но неширокой аудитории.

намибия

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туризм, бизнес, россия, намибия, танзания, марокко, российский союз туриндустрии