https://1prime.ru/20261021/rossija-874466758.html

Россия успешно проходит стресс-тест на устойчивость цифрового суверенитета

Россия успешно проходит стресс-тест на устойчивость цифрового суверенитета - 21.10.2026, ПРАЙМ

Россия успешно проходит стресс-тест на устойчивость цифрового суверенитета

Россия успешно проходит стресс-тест на устойчивость цифрового суверенитета на фоне множества издержек и санкций, говорится в приветственном слове первого... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:56+0300

2026-10-21T12:56+0300

2026-10-21T12:56+0300

россия

сергей кириенко

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874466758.jpg?1792576609

ЗАВИДОВО (Тверская область), 21 окт - ПРАЙМ. Россия успешно проходит стресс-тест на устойчивость цифрового суверенитета на фоне множества издержек и санкций, говорится в приветственном слове первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко участникам форума "Спектр-2026". "Мир сегодня динамично меняется, и мы находимся в самом центре этих процессов. Мы уже столкнулись со множеством издержек, связанных с огромным количеством санкций, давлением на общественное мнение через глобальные СМИ и IT-корпорации… Сегодня наша страна проходит стресс-тест по устойчивости цифрового суверенитета и проходит его успешно", - зачитала приветствие начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева. Как напомнил Кириенко, цифровой суверенитет - это свобода выбора, возможность самостоятельно определять цифровое будущее, поддерживать отечественную науку, национальных производителей и разработчиков. В продолжение темы цифрового суверенитета Матвеева добавила, что сегодняшний масштаб угроз для российской IT-системы беспрецедентный. "Самое главное, что сейчас этот масштаб угроз… с одной стороны, нас, безусловно, объединяет, с другой стороны - испытывает нас на прочность. С третьей стороны, он не оставляет нам вариантов для какой-то неуверенности. И мы точно понимаем, что у нас есть только один путь - вперед", - прокомментировала она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей кириенко