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Россия успешно проходит стресс-тест на устойчивость цифрового суверенитета - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Россия успешно проходит стресс-тест на устойчивость цифрового суверенитета
Россия успешно проходит стресс-тест на устойчивость цифрового суверенитета - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россия успешно проходит стресс-тест на устойчивость цифрового суверенитета
Россия успешно проходит стресс-тест на устойчивость цифрового суверенитета на фоне множества издержек и санкций, говорится в приветственном слове первого... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:56+0300
2026-10-21T12:56+0300
россия
сергей кириенко
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874466758.jpg?1792576609
ЗАВИДОВО (Тверская область), 21 окт - ПРАЙМ. Россия успешно проходит стресс-тест на устойчивость цифрового суверенитета на фоне множества издержек и санкций, говорится в приветственном слове первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко участникам форума "Спектр-2026". "Мир сегодня динамично меняется, и мы находимся в самом центре этих процессов. Мы уже столкнулись со множеством издержек, связанных с огромным количеством санкций, давлением на общественное мнение через глобальные СМИ и IT-корпорации… Сегодня наша страна проходит стресс-тест по устойчивости цифрового суверенитета и проходит его успешно", - зачитала приветствие начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева. Как напомнил Кириенко, цифровой суверенитет - это свобода выбора, возможность самостоятельно определять цифровое будущее, поддерживать отечественную науку, национальных производителей и разработчиков. В продолжение темы цифрового суверенитета Матвеева добавила, что сегодняшний масштаб угроз для российской IT-системы беспрецедентный. "Самое главное, что сейчас этот масштаб угроз… с одной стороны, нас, безусловно, объединяет, с другой стороны - испытывает нас на прочность. С третьей стороны, он не оставляет нам вариантов для какой-то неуверенности. И мы точно понимаем, что у нас есть только один путь - вперед", - прокомментировала она.
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192
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40
россия, сергей кириенко
РОССИЯ, Сергей Кириенко
12:56 21.10.2026
 
Россия успешно проходит стресс-тест на устойчивость цифрового суверенитета

Кириенко: Россия успешно проходит стресс-тест на устойчивость цифрового суверенитета

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ЗАВИДОВО (Тверская область), 21 окт - ПРАЙМ. Россия успешно проходит стресс-тест на устойчивость цифрового суверенитета на фоне множества издержек и санкций, говорится в приветственном слове первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко участникам форума "Спектр-2026".
"Мир сегодня динамично меняется, и мы находимся в самом центре этих процессов. Мы уже столкнулись со множеством издержек, связанных с огромным количеством санкций, давлением на общественное мнение через глобальные СМИ и IT-корпорации… Сегодня наша страна проходит стресс-тест по устойчивости цифрового суверенитета и проходит его успешно", - зачитала приветствие начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.
Как напомнил Кириенко, цифровой суверенитет - это свобода выбора, возможность самостоятельно определять цифровое будущее, поддерживать отечественную науку, национальных производителей и разработчиков.
В продолжение темы цифрового суверенитета Матвеева добавила, что сегодняшний масштаб угроз для российской IT-системы беспрецедентный.
"Самое главное, что сейчас этот масштаб угроз… с одной стороны, нас, безусловно, объединяет, с другой стороны - испытывает нас на прочность. С третьей стороны, он не оставляет нам вариантов для какой-то неуверенности. И мы точно понимаем, что у нас есть только один путь - вперед", - прокомментировала она.
 
РОССИЯСергей Кириенко
 
 
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