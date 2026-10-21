https://1prime.ru/20261021/rossija-874467791.html
Россия продолжит модернизацию не менее 75 аэродромов до 2030 года
Россия продолжит модернизацию не менее 75 аэродромов до 2030 года - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россия продолжит модернизацию не менее 75 аэродромов до 2030 года
Россия продолжит работу по модернизации не менее 75 аэродромов в стране до 2030 года, а также обеспечит рост мощности морских портов и развитие инфраструктуры... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:21+0300
2026-10-21T13:21+0300
2026-10-21T13:21+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874467791.jpg?1792578071
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия продолжит работу по модернизации не менее 75 аэродромов в стране до 2030 года, а также обеспечит рост мощности морских портов и развитие инфраструктуры внутренних водных путей России, заявил в Госдуме министр транспорта России Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера.
"Мы продолжим работу по модернизации не менее 75 аэродромов в стране до 2030 года, обеспечим рост мощности морских портов и развитие инфраструктуры внутренних водных путей", - сказал Никитин, выступая на заседании.
Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства после решений, принятых по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Никитина предложено назначить вице-премьером, а вместо него на должность главы Минтранса - руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума, Росавиация
Россия продолжит модернизацию не менее 75 аэродромов до 2030 года
Никитин: Россия продолжит модернизацию не менее 75 аэродромов до 2030 года
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия продолжит работу по модернизации не менее 75 аэродромов в стране до 2030 года, а также обеспечит рост мощности морских портов и развитие инфраструктуры внутренних водных путей России, заявил в Госдуме министр транспорта России Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера.
"Мы продолжим работу по модернизации не менее 75 аэродромов в стране до 2030 года, обеспечим рост мощности морских портов и развитие инфраструктуры внутренних водных путей", - сказал Никитин, выступая на заседании.
Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства после решений, принятых по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Никитина предложено назначить вице-премьером, а вместо него на должность главы Минтранса - руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.