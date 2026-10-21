https://1prime.ru/20261021/rossija-874467791.html

Россия продолжит модернизацию не менее 75 аэродромов до 2030 года

Россия продолжит модернизацию не менее 75 аэродромов до 2030 года - 21.10.2026, ПРАЙМ

Россия продолжит модернизацию не менее 75 аэродромов до 2030 года

Россия продолжит работу по модернизации не менее 75 аэродромов в стране до 2030 года, а также обеспечит рост мощности морских портов и развитие инфраструктуры... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T13:21+0300

2026-10-21T13:21+0300

2026-10-21T13:21+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия продолжит работу по модернизации не менее 75 аэродромов в стране до 2030 года, а также обеспечит рост мощности морских портов и развитие инфраструктуры внутренних водных путей России, заявил в Госдуме министр транспорта России Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера. "Мы продолжим работу по модернизации не менее 75 аэродромов в стране до 2030 года, обеспечим рост мощности морских портов и развитие инфраструктуры внутренних водных путей", - сказал Никитин, выступая на заседании. Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства после решений, принятых по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Никитина предложено назначить вице-премьером, а вместо него на должность главы Минтранса - руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума, росавиация