https://1prime.ru/20261021/rossija-874472550.html
Россия увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров в 2026 году
Россия увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров в 2026 году - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россия увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров в 2026 году
Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров, что станет самым высоким результатом за 20 лет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:43+0300
2026-10-21T14:43+0300
2026-10-21T14:43+0300
сельское хозяйство
россия
геленджик
дмитрий патрушев
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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров, что станет самым высоким результатом за 20 лет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.
"Площадь виноградных насаждений в Российской Федерации к началу 2026 года превысила 113 тысяч гектаров. А по его итогам составит 116 тысяч. За последние 20 лет это самый высокий результат", - сказал он.
Вице-премьер отметил, что по темпам прироста площадей и по динамике увеличения объемов винодельческой продукции Россия входит в число мировых лидеров.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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сельское хозяйство, россия, геленджик, дмитрий патрушев
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Геленджик, Дмитрий Патрушев
Россия увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров в 2026 году
Патрушев: Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров
ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров, что станет самым высоким результатом за 20 лет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.
"Площадь виноградных насаждений в Российской Федерации к началу 2026 года превысила 113 тысяч гектаров. А по его итогам составит 116 тысяч. За последние 20 лет это самый высокий результат", - сказал он.
Вице-премьер отметил, что по темпам прироста площадей и по динамике увеличения объемов винодельческой продукции Россия входит в число мировых лидеров.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.