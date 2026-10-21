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Россия увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров в 2026 году

Россия увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров в 2026 году - 21.10.2026, ПРАЙМ

Россия увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров в 2026 году

Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров, что станет самым высоким результатом за 20 лет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:43+0300

2026-10-21T14:43+0300

2026-10-21T14:43+0300

сельское хозяйство

россия

геленджик

дмитрий патрушев

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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров, что станет самым высоким результатом за 20 лет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме. "Площадь виноградных насаждений в Российской Федерации к началу 2026 года превысила 113 тысяч гектаров. А по его итогам составит 116 тысяч. За последние 20 лет это самый высокий результат", - сказал он. Вице-премьер отметил, что по темпам прироста площадей и по динамике увеличения объемов винодельческой продукции Россия входит в число мировых лидеров. Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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сельское хозяйство, россия, геленджик, дмитрий патрушев