https://1prime.ru/20261021/rossija-874472774.html
Россия в 2026 году соберет сопоставимый с прошлым годом урожай винограда
Россия в 2026 году соберет сопоставимый с прошлым годом урожай винограда - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россия в 2026 году соберет сопоставимый с прошлым годом урожай винограда
Россия в 2026 году соберет сопоставимый с прошлым годом урожай винограда - около 950 тысяч тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:43+0300
2026-10-21T14:43+0300
2026-10-21T14:43+0300
сельское хозяйство
россия
геленджик
дмитрий патрушев
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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Россия в 2026 году соберет сопоставимый с прошлым годом урожай винограда - около 950 тысяч тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.
"Урожай винограда в текущем году будет сопоставимым с прошлогодним уровнем. Ожидается порядка 950 тысяч тонн", - сказал он.
По словам Патрушева, благодаря этому урожаю в 2026 году в России должно быть произведено 64 миллиона декалитров вина.
"Немного меньше, чем годом ранее. Но отмечу, что такой объем мы должны получить на фоне непростых климатических условий, логистических, инфраструктурных и других объективных сложностей", - добавил вице-премьер.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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сельское хозяйство, россия, геленджик, дмитрий патрушев
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Геленджик, Дмитрий Патрушев
Россия в 2026 году соберет сопоставимый с прошлым годом урожай винограда
Патрушев: Россия в 2026 году соберет сопоставимый с прошлым годом урожай винограда
ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Россия в 2026 году соберет сопоставимый с прошлым годом урожай винограда - около 950 тысяч тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.
"Урожай винограда в текущем году будет сопоставимым с прошлогодним уровнем. Ожидается порядка 950 тысяч тонн", - сказал он.
По словам Патрушева, благодаря этому урожаю в 2026 году в России должно быть произведено 64 миллиона декалитров вина.
"Немного меньше, чем годом ранее. Но отмечу, что такой объем мы должны получить на фоне непростых климатических условий, логистических, инфраструктурных и других объективных сложностей", - добавил вице-премьер.
Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.