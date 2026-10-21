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Россия в 2026 году соберет сопоставимый с прошлым годом урожай винограда

Россия в 2026 году соберет сопоставимый с прошлым годом урожай винограда - 21.10.2026, ПРАЙМ

Россия в 2026 году соберет сопоставимый с прошлым годом урожай винограда

Россия в 2026 году соберет сопоставимый с прошлым годом урожай винограда - около 950 тысяч тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:43+0300

2026-10-21T14:43+0300

2026-10-21T14:43+0300

сельское хозяйство

россия

геленджик

дмитрий патрушев

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ГЕЛЕНДЖИК, 21 окт - ПРАЙМ. Россия в 2026 году соберет сопоставимый с прошлым годом урожай винограда - около 950 тысяч тонн, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме. "Урожай винограда в текущем году будет сопоставимым с прошлогодним уровнем. Ожидается порядка 950 тысяч тонн", - сказал он. По словам Патрушева, благодаря этому урожаю в 2026 году в России должно быть произведено 64 миллиона декалитров вина. "Немного меньше, чем годом ранее. Но отмечу, что такой объем мы должны получить на фоне непростых климатических условий, логистических, инфраструктурных и других объективных сложностей", - добавил вице-премьер. Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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сельское хозяйство, россия, геленджик, дмитрий патрушев