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Россия будет и дальше расширять Восточный полигон, заявил Ядров

Россия будет и дальше расширять Восточный полигон, заявил Ядров - 21.10.2026, ПРАЙМ

Россия будет и дальше расширять Восточный полигон, заявил Ядров

Россия будет и дальше расширять Восточный полигон железных дорог, куда входят БАМ и Транссиб, и ставит задачу по увеличению его провозной способности до 210... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:26+0300

2026-10-21T15:26+0300

2026-10-21T15:33+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия будет и дальше расширять Восточный полигон железных дорог, куда входят БАМ и Транссиб, и ставит задачу по увеличению его провозной способности до 210 миллионов тонн грузов в год, сообщил в Госдуме глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на пост министра транспорта России. Госдума на пленарном заседании в среду рассматривает кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта. "Будем и дальше расширять Восточный полигон. Его провозная способность уже достигла 180 миллионов тонн. Следующая задача - 210 миллионов", - сказал Ядров во время выступления на пленарном заседании. РЖД занимаются модернизацией и развитием Восточного полигона. Сейчас идет реализация третьего этапа. В 2024 году провозная способность Восточного полигона была увеличена до 180 миллионов тонн. В феврале министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщал, что к 2030 году она вырастет до 210 миллионов тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, госдума, росавиация, ржд