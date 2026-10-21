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Россия будет и дальше расширять Восточный полигон, заявил Ядров
Россия будет и дальше расширять Восточный полигон, заявил Ядров - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россия будет и дальше расширять Восточный полигон, заявил Ядров
Россия будет и дальше расширять Восточный полигон железных дорог, куда входят БАМ и Транссиб, и ставит задачу по увеличению его провозной способности до 210... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:26+0300
2026-10-21T15:26+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия будет и дальше расширять Восточный полигон железных дорог, куда входят БАМ и Транссиб, и ставит задачу по увеличению его провозной способности до 210 миллионов тонн грузов в год, сообщил в Госдуме глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на пост министра транспорта России. Госдума на пленарном заседании в среду рассматривает кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта. "Будем и дальше расширять Восточный полигон. Его провозная способность уже достигла 180 миллионов тонн. Следующая задача - 210 миллионов", - сказал Ядров во время выступления на пленарном заседании. РЖД занимаются модернизацией и развитием Восточного полигона. Сейчас идет реализация третьего этапа. В 2024 году провозная способность Восточного полигона была увеличена до 180 миллионов тонн. В феврале министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщал, что к 2030 году она вырастет до 210 миллионов тонн.
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Бизнес, РОССИЯ, Госдума, Росавиация, РЖД
Россия будет и дальше расширять Восточный полигон, заявил Ядров
Ядров: Россия будет и дальше расширять Восточный полигон железных дорог
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия будет и дальше расширять Восточный полигон железных дорог, куда входят БАМ и Транссиб, и ставит задачу по увеличению его провозной способности до 210 миллионов тонн грузов в год, сообщил в Госдуме глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на пост министра транспорта России.
Госдума на пленарном заседании в среду рассматривает кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта.
"Будем и дальше расширять Восточный полигон. Его провозная способность уже достигла 180 миллионов тонн. Следующая задача - 210 миллионов", - сказал Ядров во время выступления на пленарном заседании.
РЖД занимаются модернизацией и развитием Восточного полигона. Сейчас идет реализация третьего этапа. В 2024 году провозная способность Восточного полигона была увеличена до 180 миллионов тонн. В феврале министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщал, что к 2030 году она вырастет до 210 миллионов тонн.