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В России расширят систему выявления псевдопроизводителей - 21.10.2026, ПРАЙМ
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В России расширят систему выявления псевдопроизводителей
В России расширят систему выявления псевдопроизводителей - 21.10.2026, ПРАЙМ
В России расширят систему выявления псевдопроизводителей
Систему мониторинга, которая позволяет выявлять псевдопроизводителей в России, планируется расширить на все группы маркируемых товаров, заявил глава... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:33+0300
2026-10-21T16:33+0300
бизнес
россия
антон алиханов
минпромторг
госсовет
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874480266.jpg?1792589616
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Систему мониторинга, которая позволяет выявлять псевдопроизводителей в России, планируется расширить на все группы маркируемых товаров, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность". Под псевдопроизводителями понимаются такие компании, которые под видом российских товаров реализуют "серый" импорт, контрафакт или продукцию, которая не соответствует заявленным характеристикам. Борьба с такими производителями играет важную роль в выстраивании честной и устойчивой рыночной среды. "В потребительском секторе мы видим два важных вектора взвешенного протекционизма. Прежде всего, это расширение маркировки на товарные группы вместе с проактивным выявлением компаний, которые по факту не являются производителями. Вы знаете об этой работе и о выявлении псевдопроизводителей", - сказал он. Алиханов отметил, что система маркировки позволяет выявлять псевдопроизводителей уже в пяти товарных категориях. "Эта номенклатура будет расширяться, мы постепенно охватим все товары, которые маркируются, вот этой системой мониторинга. Тем самым мы продолжим смещать спрос из теневого сектора в пользу добросовестных российских участников рынка", - добавил он. В настоящее время механизм по выявлению псевдопроизводителей охватывает одежду, обувь, БАДы, шины и парфюмерию.
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бизнес, россия, антон алиханов, минпромторг, госсовет
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Госсовет
16:33 21.10.2026
 
В России расширят систему выявления псевдопроизводителей

Алиханов: систему мониторинга, позволяющую выявлять псевдопроизводителей, расширят

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Систему мониторинга, которая позволяет выявлять псевдопроизводителей в России, планируется расширить на все группы маркируемых товаров, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".
Под псевдопроизводителями понимаются такие компании, которые под видом российских товаров реализуют "серый" импорт, контрафакт или продукцию, которая не соответствует заявленным характеристикам. Борьба с такими производителями играет важную роль в выстраивании честной и устойчивой рыночной среды.
"В потребительском секторе мы видим два важных вектора взвешенного протекционизма. Прежде всего, это расширение маркировки на товарные группы вместе с проактивным выявлением компаний, которые по факту не являются производителями. Вы знаете об этой работе и о выявлении псевдопроизводителей", - сказал он.
Алиханов отметил, что система маркировки позволяет выявлять псевдопроизводителей уже в пяти товарных категориях.
"Эта номенклатура будет расширяться, мы постепенно охватим все товары, которые маркируются, вот этой системой мониторинга. Тем самым мы продолжим смещать спрос из теневого сектора в пользу добросовестных российских участников рынка", - добавил он.
В настоящее время механизм по выявлению псевдопроизводителей охватывает одежду, обувь, БАДы, шины и парфюмерию.
 
БизнесРОССИЯАнтон АлихановМинпромторгГоссовет
 
 
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