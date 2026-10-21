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Россия и Китай будут поощрять расширение авиасообщения
Россия и Китай будут поощрять расширение авиасообщения - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай будут поощрять расширение авиасообщения
Россия и Китай будут поощрять расширение пассажирского и грузового авиасообщения, говорится в коммюнике, с которым ознакомились РИА Новости. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T19:27+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай будут поощрять расширение пассажирского и грузового авиасообщения, говорится в коммюнике, с которым ознакомились РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер госсовета Китая Ли Цян в среду в Санкт-Петербурге провели 31-ю регулярную встречу глав правительств РФ и КНР. Стороны отметили, что российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество продолжает поступательное и здоровое развитие. "Поощрять расширение авиакомпаниями двух стран пассажирского и грузового сообщения между Россией и Китаем в соответствии с договоренностями о правах на осуществление полетов и потребностями рынка", - говорится в коммюнике. Кроме того, страны отметили положительное влияние безвизового режима на расширение туристических обменов между Россией и Китаем. "Приветствуя взаимное решение о его продлении (безвизового режима - ред.) до конца 2027 года, продолжать совместные усилия по дальнейшему упрощению взаимных поездок граждан", - уточняется в коммюнике.
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бизнес, россия, китай, санкт-петербург, кнр, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КНР, Михаил Мишустин
Россия и Китай будут поощрять расширение авиасообщения
Россия и Китай будут поощрять расширение пассажирского и грузового авиасообщения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай будут поощрять расширение пассажирского и грузового авиасообщения, говорится в коммюнике, с которым ознакомились РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер госсовета Китая Ли Цян в среду в Санкт-Петербурге провели 31-ю регулярную встречу глав правительств РФ и КНР.
Стороны отметили, что российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество продолжает поступательное и здоровое развитие.
"Поощрять расширение авиакомпаниями двух стран пассажирского и грузового сообщения между Россией и Китаем в соответствии с договоренностями о правах на осуществление полетов и потребностями рынка", - говорится в коммюнике.
Кроме того, страны отметили положительное влияние безвизового режима на расширение туристических обменов между Россией и Китаем.
"Приветствуя взаимное решение о его продлении (безвизового режима - ред.) до конца 2027 года, продолжать совместные усилия по дальнейшему упрощению взаимных поездок граждан", - уточняется в коммюнике.