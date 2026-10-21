https://1prime.ru/20261021/rossija-874492973.html
Россия и Китай договорились содействовать работе банковских учреждений
Россия и Китай договорились содействовать работе банковских учреждений - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Китай договорились содействовать работе банковских учреждений
Россия и Китай договорились содействовать стабильной работе банковских учреждений, уже открытых на территориях друг друга, сообщается в совместном коммюнике по... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T20:12+0300
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финансы
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кнр
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай договорились содействовать стабильной работе банковских учреждений, уже открытых на территориях друг друга, сообщается в совместном коммюнике по итогам 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"В целях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в финансовой сфере Стороны договорились... содействовать стабильному функционированию банковских учреждений России и Китая, уже открытых на территориях друг друга", - говорится в документе.
Согласно коммюнике, стороны также договорились углублять сотрудничество в области финансов и налогообложения, продолжать продвигать финансово-экономическое сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах с тем, чтобы содействовать формированию более справедливой и сбалансированной системы глобального управления.
Также отмечается, что РФ и КНР договорились поддерживать высокую долю расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и других торгово-экономических операциях.
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россия, финансы, китай, кнр
РОССИЯ, Финансы, КИТАЙ, КНР
Россия и Китай договорились содействовать работе банковских учреждений
Россия и Китай договорились содействовать стабильной работе банковских учреждений
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай договорились содействовать стабильной работе банковских учреждений, уже открытых на территориях друг друга, сообщается в совместном коммюнике по итогам 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"В целях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в финансовой сфере Стороны договорились... содействовать стабильному функционированию банковских учреждений России и Китая, уже открытых на территориях друг друга", - говорится в документе.
Согласно коммюнике, стороны также договорились углублять сотрудничество в области финансов и налогообложения, продолжать продвигать финансово-экономическое сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах с тем, чтобы содействовать формированию более справедливой и сбалансированной системы глобального управления.
Также отмечается, что РФ и КНР договорились поддерживать высокую долю расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и других торгово-экономических операциях.