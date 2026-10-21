https://1prime.ru/20261021/rosstat-874490374.html

В России за неделю подешевел бензин на АЗС

В России за неделю подешевел бензин на АЗС - 21.10.2026, ПРАЙМ

В России за неделю подешевел бензин на АЗС

Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 13 по 19 октября снизилась на 0,8% - до 78,04 рубля за литр, дизтоплива - на 0,1%, до 86,58 рубля за литр,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T19:05+0300

2026-10-21T19:05+0300

2026-10-21T19:05+0300

россия

александр новак

росстат

бензин

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 13 по 19 октября снизилась на 0,8% - до 78,04 рубля за литр, дизтоплива - на 0,1%, до 86,58 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подешевел в среднем на 0,9% - до 74,02 рубля за литр, Аи-95 - на 0,8%, до 80,3 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене на 0,2% - до 104,67 рубля. Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива в России стабилизируется, сообщило 13 октября российское правительство по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, росстат, бензин