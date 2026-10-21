Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России за неделю подешевел бензин на АЗС - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/rosstat-874490374.html
В России за неделю подешевел бензин на АЗС
В России за неделю подешевел бензин на АЗС - 21.10.2026, ПРАЙМ
В России за неделю подешевел бензин на АЗС
Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 13 по 19 октября снизилась на 0,8% - до 78,04 рубля за литр, дизтоплива - на 0,1%, до 86,58 рубля за литр,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T19:05+0300
2026-10-21T19:05+0300
россия
александр новак
росстат
бензин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874490374.jpg?1792598750
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 13 по 19 октября снизилась на 0,8% - до 78,04 рубля за литр, дизтоплива - на 0,1%, до 86,58 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подешевел в среднем на 0,9% - до 74,02 рубля за литр, Аи-95 - на 0,8%, до 80,3 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене на 0,2% - до 104,67 рубля. Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива в России стабилизируется, сообщило 13 октября российское правительство по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, александр новак, росстат, бензин
РОССИЯ, Александр Новак, Росстат, Бензин
19:05 21.10.2026
 
В России за неделю подешевел бензин на АЗС

Росстат: средняя розничная цена бензина на АЗС в России за неделю снизилась на 0,8%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 13 по 19 октября снизилась на 0,8% - до 78,04 рубля за литр, дизтоплива - на 0,1%, до 86,58 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подешевел в среднем на 0,9% - до 74,02 рубля за литр, Аи-95 - на 0,8%, до 80,3 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене на 0,2% - до 104,67 рубля.
Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива в России стабилизируется, сообщило 13 октября российское правительство по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
 
РОССИЯАлександр НовакРосстатБензин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала