https://1prime.ru/20261021/rosstat-874490635.html
Цены промпроизводителей в России за сентябрь выросли на 2,5%
Цены промпроизводителей в России за сентябрь выросли на 2,5% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Цены промпроизводителей в России за сентябрь выросли на 2,5%
Рост цен производителей промышленных товаров в России в сентябре ускорился до 2,5% в месячном выражении после 0,9% в августе, в годовом - рост составил 8,6%,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T19:15+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Рост цен производителей промышленных товаров в России в сентябре ускорился до 2,5% в месячном выражении после 0,9% в августе, в годовом - рост составил 8,6%, свидетельствуют данные Росстата. "Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 2026 года, по предварительным данным, к августу 2026 года составил 102,5%, к декабрю 2025 года - 110,5%", - говорится в сообщении. Цены производителей в сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении в сентябре выросли на 10,5% после роста на 1,9% в августе; в годовом выражении рост составил 18,5%. В обрабатывающих производствах рост цен производителей в сентябре замедлился до 0,8% с 0,9% месяцем ранее; в годовом выражении цены выросли на 7,7%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей выросли на 0,7% после снижения на 1,8% месяцем ранее; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 1,5%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в сентябре снизились на 0,1% после роста на 1,7% в августе, в годовом выражении – увеличились на 2,9%.
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промышленность, россия, росстат, инфляция
Промышленность, РОССИЯ, Росстат, Экономика, инфляция
Цены промпроизводителей в России за сентябрь выросли на 2,5%
Росстат: рост цен производителей промышленных товаров в России ускорился до 2,5%
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Рост цен производителей промышленных товаров в России в сентябре ускорился до 2,5% в месячном выражении после 0,9% в августе, в годовом - рост составил 8,6%, свидетельствуют данные Росстата.
"Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 2026 года, по предварительным данным, к августу 2026 года составил 102,5%, к декабрю 2025 года - 110,5%", - говорится в сообщении.
Цены производителей в сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении в сентябре выросли на 10,5% после роста на 1,9% в августе; в годовом выражении рост составил 18,5%. В обрабатывающих производствах рост цен производителей в сентябре замедлился до 0,8% с 0,9% месяцем ранее; в годовом выражении цены выросли на 7,7%.
В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей выросли на 0,7% после снижения на 1,8% месяцем ранее; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 1,5%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в сентябре снизились на 0,1% после роста на 1,7% в августе, в годовом выражении – увеличились на 2,9%.