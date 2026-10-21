https://1prime.ru/20261021/rosstat-874490635.html

Цены промпроизводителей в России за сентябрь выросли на 2,5%

Цены промпроизводителей в России за сентябрь выросли на 2,5% - 21.10.2026, ПРАЙМ

Цены промпроизводителей в России за сентябрь выросли на 2,5%

Рост цен производителей промышленных товаров в России в сентябре ускорился до 2,5% в месячном выражении после 0,9% в августе, в годовом - рост составил 8,6%,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T19:15+0300

2026-10-21T19:15+0300

2026-10-21T19:15+0300

промышленность

россия

росстат

экономика

инфляция

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Рост цен производителей промышленных товаров в России в сентябре ускорился до 2,5% в месячном выражении после 0,9% в августе, в годовом - рост составил 8,6%, свидетельствуют данные Росстата. "Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 2026 года, по предварительным данным, к августу 2026 года составил 102,5%, к декабрю 2025 года - 110,5%", - говорится в сообщении. Цены производителей в сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении в сентябре выросли на 10,5% после роста на 1,9% в августе; в годовом выражении рост составил 18,5%. В обрабатывающих производствах рост цен производителей в сентябре замедлился до 0,8% с 0,9% месяцем ранее; в годовом выражении цены выросли на 7,7%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей выросли на 0,7% после снижения на 1,8% месяцем ранее; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 1,5%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены в сентябре снизились на 0,1% после роста на 1,7% в августе, в годовом выражении – увеличились на 2,9%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, росстат, инфляция