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Ростехнадзор выявил более 40 нарушений на Магнитогорском комбинате - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Ростехнадзор выявил более 40 нарушений на Магнитогорском комбинате
Ростехнадзор выявил более 40 нарушений на Магнитогорском комбинате - 21.10.2026, ПРАЙМ
Ростехнадзор выявил более 40 нарушений на Магнитогорском комбинате
Ростехнадзор выявил более 40 нарушений в ходе обязательного профилактического визита в отношении Магнитогорского металлургического комбината (ММК), большая... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:35+0300
2026-10-21T12:36+0300
виктор рашников
ростехнадзор
ммк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874464760.jpg?1792575396
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ростехнадзор выявил более 40 нарушений в ходе обязательного профилактического визита в отношении Магнитогорского металлургического комбината (ММК), большая часть из них была устранена, сообщило ведомство. "Уральское управление Ростехнадзора в ходе обязательного профилактического визита в отношении ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" выявило 44 нарушения, из которых 28 устранены в ходе мероприятия", - говорится в сообщении. Среди основных нарушений ведомство зафиксировало эксплуатацию электромостовых кранов с неотрегулированными тормозными механизмами передвижения мостов, отсутствие наружного антикоррозионного покрытия, тепловой изоляции, съемной тепловой изоляции фланцевых соединений и арматуры трубопровода пара. "Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Исполнение взято на контроль", - добавляется там же. ММК входит в число крупнейших мировых сталелитейных компаний и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников. Выплавка стали по итогам первого полугодия сохранилось на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 5,194 миллиона тонн.
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40
192
40
виктор рашников, ростехнадзор, ммк
Виктор Рашников, Ростехнадзор, ММК
12:35 21.10.2026 (обновлено: 12:36 21.10.2026)
 
Ростехнадзор выявил более 40 нарушений на Магнитогорском комбинате

Ростехнадзор выявил более 40 нарушений в ходе профилактического визита в отношении ММК

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ростехнадзор выявил более 40 нарушений в ходе обязательного профилактического визита в отношении Магнитогорского металлургического комбината (ММК), большая часть из них была устранена, сообщило ведомство.
"Уральское управление Ростехнадзора в ходе обязательного профилактического визита в отношении ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" выявило 44 нарушения, из которых 28 устранены в ходе мероприятия", - говорится в сообщении.
Среди основных нарушений ведомство зафиксировало эксплуатацию электромостовых кранов с неотрегулированными тормозными механизмами передвижения мостов, отсутствие наружного антикоррозионного покрытия, тепловой изоляции, съемной тепловой изоляции фланцевых соединений и арматуры трубопровода пара.
"Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Исполнение взято на контроль", - добавляется там же.
ММК входит в число крупнейших мировых сталелитейных компаний и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников. Выплавка стали по итогам первого полугодия сохранилось на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 5,194 миллиона тонн.
 
Виктор РашниковРостехнадзорММК
 
 
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