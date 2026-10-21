https://1prime.ru/20261021/rostehnadzor-874464760.html

Ростехнадзор выявил более 40 нарушений на Магнитогорском комбинате

Ростехнадзор выявил более 40 нарушений на Магнитогорском комбинате - 21.10.2026, ПРАЙМ

Ростехнадзор выявил более 40 нарушений на Магнитогорском комбинате

Ростехнадзор выявил более 40 нарушений в ходе обязательного профилактического визита в отношении Магнитогорского металлургического комбината (ММК), большая... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:35+0300

2026-10-21T12:35+0300

2026-10-21T12:36+0300

виктор рашников

ростехнадзор

ммк

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Ростехнадзор выявил более 40 нарушений в ходе обязательного профилактического визита в отношении Магнитогорского металлургического комбината (ММК), большая часть из них была устранена, сообщило ведомство. "Уральское управление Ростехнадзора в ходе обязательного профилактического визита в отношении ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" выявило 44 нарушения, из которых 28 устранены в ходе мероприятия", - говорится в сообщении. Среди основных нарушений ведомство зафиксировало эксплуатацию электромостовых кранов с неотрегулированными тормозными механизмами передвижения мостов, отсутствие наружного антикоррозионного покрытия, тепловой изоляции, съемной тепловой изоляции фланцевых соединений и арматуры трубопровода пара. "Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Исполнение взято на контроль", - добавляется там же. ММК входит в число крупнейших мировых сталелитейных компаний и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников. Выплавка стали по итогам первого полугодия сохранилось на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 5,194 миллиона тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

виктор рашников, ростехнадзор, ммк