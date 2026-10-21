https://1prime.ru/20261021/rostelekom-874477740.html
"Ростелеком" разместит облигации на 15 миллиардов рублей, сообщил источник
"Ростелеком" разместит облигации на 15 миллиардов рублей, сообщил источник - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Ростелеком" разместит облигации на 15 миллиардов рублей, сообщил источник
"Ростелеком" собирается разместить биржевые облигации с переменным купоном в объеме 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:53+0300
2026-10-21T15:53+0300
2026-10-21T16:01+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Ростелеком" собирается разместить биржевые облигации с переменным купоном в объеме 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купонов привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 135 базисных пунктов. Компания ранее в среду собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001P-29R с ежемесячными купонами. Первоначально эмитент ориентировал на объем размещения в 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 октября.
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рынок, россия, ростелеком, банк россии
Рынок, РОССИЯ, Ростелеком, Банк России
"Ростелеком" разместит облигации на 15 миллиардов рублей, сообщил источник
РИА Новости: "Ростелеком" разместит облигации с переменным купоном на 15 миллиардов рублей
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Ростелеком" собирается разместить биржевые облигации с переменным купоном в объеме 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купонов привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 135 базисных пунктов.
Компания ранее в среду собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001P-29R с ежемесячными купонами. Первоначально эмитент ориентировал на объем размещения в 10 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 октября.