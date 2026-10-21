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"Ростелеком" разместит облигации на 15 миллиардов рублей, сообщил источник

"Ростелеком" разместит облигации на 15 миллиардов рублей, сообщил источник - 21.10.2026, ПРАЙМ

"Ростелеком" разместит облигации на 15 миллиардов рублей, сообщил источник

"Ростелеком" собирается разместить биржевые облигации с переменным купоном в объеме 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:53+0300

2026-10-21T15:53+0300

2026-10-21T16:01+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. "Ростелеком" собирается разместить биржевые облигации с переменным купоном в объеме 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купонов привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 135 базисных пунктов. Компания ранее в среду собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001P-29R с ежемесячными купонами. Первоначально эмитент ориентировал на объем размещения в 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 октября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, россия, ростелеком, банк россии