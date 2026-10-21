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"Это повлияет на рубль": аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

"Это повлияет на рубль": аналитики дали прогноз по курсу российской валюты - 21.10.2026, ПРАЙМ

"Это повлияет на рубль": аналитики дали прогноз по курсу российской валюты

Курс китайской валюты по отношению к российской в среду снижается четвертую торговую сессию подряд, обновляя минимум с середины августа, следует из данных... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:58+0300

2026-10-21T15:58+0300

2026-10-21T15:58+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду снижается четвертую торговую сессию подряд, обновляя минимум с середины августа, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.29 мск снижается на 8 копеек, относительно предыдущего закрытия, до 12,26 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,25-12,35 рубля. Таким образом, курс юаня продолжает снижаться четвертый день подряд и обновляет минимум с середины августа. Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,69% годовых по индикатору RUSFARCNY после +0,63% на предыдущих торгах. А для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,99 рубля. На внебиржевом же рынке доллар котируется по 81,84 рубля. "Рубль поддерживают сразу несколько факторов. Во-первых, приближается пик квартальных налоговых выплат, и экспортеры активно продают валютную выручку, чтобы рассчитаться с бюджетом", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". Во-вторых, стоимость барреля нефти российской марки Urals удерживается на уровнях выше 110 долларов за баррель. В-третьих, на рынок влияет умеренно жесткая кредитно-денежная политика ЦБ. Рублевые активы сохраняют свою привлекательность, добавляет она. Большинство аналитиков сходятся на том, что ЦБ РФ оставит в пятницу ключевую ставку на текущем уровне 14% годовых, также говорит Проценко. "Это повлияет на рубль в среднесрочной перспективе, так как траектория движения ставки окажется выше прогнозных значений регулятора. Это дополнительно усилит интерес к рублевым депозитам и окажет российской валюте поддержку", - поясняет она. "Но дальнейшая динамика будет зависеть от итогов сегодняшних переговоров в Санкт-Петербурге между президентом России Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рубль, валюта, курсы валют, рынок, банк россии, ключевая ставка, россия