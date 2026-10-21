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"Доминирующие факторы": аналитики объяснили, что поддерживает курс рубля - 21.10.2026, ПРАЙМ
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"Доминирующие факторы": аналитики объяснили, что поддерживает курс рубля
"Доминирующие факторы": аналитики объяснили, что поддерживает курс рубля - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Доминирующие факторы": аналитики объяснили, что поддерживает курс рубля
Рубль в среду продолжил рост к юаню в условиях доминирующих факторов поддержки российской валюты, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T19:41+0300
2026-10-21T19:41+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Рубль в среду продолжил рост к юаню в условиях доминирующих факторов поддержки российской валюты, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 12 копеек и составил 12,23 рубля. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дешевел на 0,11%, до 108,67 доллара за баррель. За день юань снизился на 0,97%. При этом курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 12,22 – 12,35 рубля. "Факторы поддержки рубля доминируют. В моменте наиболее ощутимо могут сказываться сжатие геополитической премии в курсе и рост предложения от экспортеров, которые готовятся к налоговому периоду. Объем только одного НДД, который выплачивается в октябре, мы оцениваем в 400 миллиардов рублей, а в целом объем налогов, которые предстоит заплатить на будущей неделе – примерно в 1,5 триллиона рублей", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Уверенности нацвалюте придают также стабильно высокие цены на нефть и ожидания паузы в снижении ключевой ставки, добавил он. Покупки в рубле, судя по всему, активизировались в условиях улучшения геополитического фона и все еще высоких цен на энергоносители, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Прогнозы "Краткосрочно допускаем доллар по 81, юань – у 12,1 рубля, верхние прогнозные границы – 83 и 12,4 рубля", - прогнозирует Смирнов. Наталья Мильчакова из Freedom Global в четверг ожидает курсы доллара, евро и юаня к рублю в диапазонах 81–83 рубля, 91–93 рубля и 12,1–12,5 рубля соответственно.
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рубль, рынок, торги, валюта, евро, доллар сша, юань, курсы валют
Экономика, рубль, Рынок, Торги, валюта, евро, Доллар США, юань, Курсы валют
19:41 21.10.2026
 
"Доминирующие факторы": аналитики объяснили, что поддерживает курс рубля

Кожухова: покупки в рубле активизировались в условиях улучшения геополитического фона

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Рубль в среду продолжил рост к юаню в условиях доминирующих факторов поддержки российской валюты, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 12 копеек и составил 12,23 рубля.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дешевел на 0,11%, до 108,67 доллара за баррель.
За день юань снизился на 0,97%. При этом курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 12,22 – 12,35 рубля.
"Факторы поддержки рубля доминируют. В моменте наиболее ощутимо могут сказываться сжатие геополитической премии в курсе и рост предложения от экспортеров, которые готовятся к налоговому периоду. Объем только одного НДД, который выплачивается в октябре, мы оцениваем в 400 миллиардов рублей, а в целом объем налогов, которые предстоит заплатить на будущей неделе – примерно в 1,5 триллиона рублей", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Уверенности нацвалюте придают также стабильно высокие цены на нефть и ожидания паузы в снижении ключевой ставки, добавил он.
Покупки в рубле, судя по всему, активизировались в условиях улучшения геополитического фона и все еще высоких цен на энергоносители, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Прогнозы

"Краткосрочно допускаем доллар по 81, юань – у 12,1 рубля, верхние прогнозные границы – 83 и 12,4 рубля", - прогнозирует Смирнов.
Наталья Мильчакова из Freedom Global в четверг ожидает курсы доллара, евро и юаня к рублю в диапазонах 81–83 рубля, 91–93 рубля и 12,1–12,5 рубля соответственно.
 
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