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Минфин США снял санкции с главы "Беларуськалия"

Минфин США снял санкции с главы "Беларуськалия" - 21.10.2026, ПРАЙМ

Минфин США снял санкции с главы "Беларуськалия"

Минфин США исключил из санкционного списка гендиректора ОАО "Беларуськалий" Андрея Рыбакова, сообщает управление по контролю за иностранными активами ведомства. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T20:09+0300

2026-10-21T20:09+0300

2026-10-21T20:53+0300

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ВАШИНГТОН, 21 окт – ПРАЙМ. Минфин США исключил из санкционного списка гендиректора ОАО "Беларуськалий" Андрея Рыбакова, сообщает управление по контролю за иностранными активами ведомства."Рыбаков Андрей Алексеевич", – указано в соответствующем перечне.Белорусский президент Александр Лукашенко в марте провел переговоры с делегацией США, которую возглавлял спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул. После встречи Коул заявил, что США снимают санкции с белорусских минфина, двух банков (Белинвестбанка, Банка развития) и калийной отрасли (Белорусская калийная компания и "Беларуськалий" выводятся из всех санкционных списков).

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мировая экономика, промышленность, минфин сша, беларуськалий, белоруссия, сша