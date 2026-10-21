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Минфин США снял санкции с главы "Беларуськалия"
Минфин США снял санкции с главы "Беларуськалия" - 21.10.2026, ПРАЙМ
Минфин США снял санкции с главы "Беларуськалия"
Минфин США исключил из санкционного списка гендиректора ОАО "Беларуськалий" Андрея Рыбакова, сообщает управление по контролю за иностранными активами ведомства. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T20:09+0300
2026-10-21T20:09+0300
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ВАШИНГТОН, 21 окт – ПРАЙМ. Минфин США исключил из санкционного списка гендиректора ОАО "Беларуськалий" Андрея Рыбакова, сообщает управление по контролю за иностранными активами ведомства."Рыбаков Андрей Алексеевич", – указано в соответствующем перечне.Белорусский президент Александр Лукашенко в марте провел переговоры с делегацией США, которую возглавлял спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул. После встречи Коул заявил, что США снимают санкции с белорусских минфина, двух банков (Белинвестбанка, Банка развития) и калийной отрасли (Белорусская калийная компания и "Беларуськалий" выводятся из всех санкционных списков).
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Мировая экономика, Промышленность, Минфин США, Беларуськалий, БЕЛОРУССИЯ, США
Минфин США снял санкции с главы "Беларуськалия"
Минфин США исключил из санкционного списка гендиректора Беларуськалия Рыбакова
ВАШИНГТОН, 21 окт – ПРАЙМ. Минфин США исключил из санкционного списка гендиректора ОАО "Беларуськалий" Андрея Рыбакова, сообщает управление по контролю за иностранными активами ведомства.
"Рыбаков Андрей Алексеевич", – указано в соответствующем перечне.
Белорусский президент Александр Лукашенко в марте провел переговоры с делегацией США, которую возглавлял спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул. После встречи Коул заявил, что США снимают санкции с белорусских минфина, двух банков (Белинвестбанка, Банка развития) и калийной отрасли (Белорусская калийная компания и "Беларуськалий" выводятся из всех санкционных списков).