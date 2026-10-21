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"Рынок имеет шансы продолжить рост": аналитики оценили индекс Мосбиржи - 21.10.2026, ПРАЙМ
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"Рынок имеет шансы продолжить рост": аналитики оценили индекс Мосбиржи
"Рынок имеет шансы продолжить рост": аналитики оценили индекс Мосбиржи - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Рынок имеет шансы продолжить рост": аналитики оценили индекс Мосбиржи
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды перешел к временному коррекционному снижению после обновления утром максимума с июня, следует из данных... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:56+0300
2026-10-21T13:00+0300
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торги
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кирилл дмитриев
богдан зварич
мосбиржа
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды перешел к временному коррекционному снижению после обновления утром максимума с июня, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Индекс Мосбиржи к 12.24 мск снижался на 0,13% относительно предыдущего закрытия, до 2 466,62 пункта. При этом ранее на торгах был обновлен максимум за четыре месяца на отметке 2 480,56 пункта. В частности, дешевеют акции "Полюса" (-2,2%), "Северстали" (-1,4%), "Русала" (-1,3%). Дорожают акции "Интер РАО" (+3,1%), "ИКС 5" (+1,8%). Заметно растут в цене и акции "Фосагро" (+2,6%). Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что "Россия может помочь американским фермерам" не только дизельным топливом, но и удобрениями. Несмотря на некоторую коррекцию, при сохранении поддержки со стороны новостного потока и ситуации в ценах на нефть сегодня рынок имеет шансы продолжить восходящую динамику, что позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг в направлении верхней границы диапазона 2400-2500 пунктов, выступающей ближайшим техническим сопротивлением росту, считает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом новостной характер рынка, скорее всего, будет поддерживать его повышенную волатильность", - добавляет он.
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рынок, торги, акции, кирилл дмитриев, богдан зварич, мосбиржа, северсталь, русал
Рынок, Торги, Акции, Кирилл Дмитриев, Богдан Зварич, Мосбиржа, Северсталь, Русал
12:56 21.10.2026 (обновлено: 13:00 21.10.2026)
 
"Рынок имеет шансы продолжить рост": аналитики оценили индекс Мосбиржи

Зварич: индекс Мосбиржи может шагнуть к верхней границе 2400-2500 пунктов

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды перешел к временному коррекционному снижению после обновления утром максимума с июня, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика.
Индекс Мосбиржи к 12.24 мск снижался на 0,13% относительно предыдущего закрытия, до 2 466,62 пункта.
При этом ранее на торгах был обновлен максимум за четыре месяца на отметке 2 480,56 пункта.
В частности, дешевеют акции "Полюса" (-2,2%), "Северстали" (-1,4%), "Русала" (-1,3%). Дорожают акции "Интер РАО" (+3,1%), "ИКС 5" (+1,8%).
Заметно растут в цене и акции "Фосагро" (+2,6%). Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что "Россия может помочь американским фермерам" не только дизельным топливом, но и удобрениями.
Несмотря на некоторую коррекцию, при сохранении поддержки со стороны новостного потока и ситуации в ценах на нефть сегодня рынок имеет шансы продолжить восходящую динамику, что позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг в направлении верхней границы диапазона 2400-2500 пунктов, выступающей ближайшим техническим сопротивлением росту, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"При этом новостной характер рынка, скорее всего, будет поддерживать его повышенную волатильность", - добавляет он.
 
РынокТоргиАкцииКирилл ДмитриевБогдан ЗваричМосбиржаСеверстальРусал
 
 
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