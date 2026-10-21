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Надежды на договоренности: аналитики оценили динамику на российском рынке

Надежды на договоренности: аналитики оценили динамику на российском рынке - 21.10.2026, ПРАЙМ

Надежды на договоренности: аналитики оценили динамику на российском рынке

Российский рынок акций демонстрирует в среду небольшое снижение в ожидании новостей с переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:44+0300

2026-10-21T15:44+0300

2026-10-21T15:44+0300

экономика

рынок

сша

мосбиржа

россия

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует в среду небольшое снижение в ожидании новостей с переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.18 мск снижается на 0,12% относительно предыдущего закрытия, до 2 466,78 пункта. "Российский рынок акций 21 октября в ходе дневной сессии торгуется вблизи утренних уровней. Давление на котировки оказывают заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз не намерен отменять санкции против России", - рассказал Максим Абрамов из ФГ "Финам". Тем временем ранее в среду пресс-служба Кремля сообщала, что переговоры Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге завершены, они продлились около трех часов. Думаю, что надежды на договоренности пока поддерживают рынок, однако часть этих ожиданий уже заложена в котировки, поэтому для дальнейшего подъема нужны конкретные результаты, отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. "Несмотря на повышенную волатильность на рынке нефти, средняя цена барреля Brent в октябре намного превышает 100 долларов США. В принципе это благоприятный для российского фондового рынка сценарий, учитывая вес экспортеров энергоносителей в составе индекса Мосбиржи. Тем не менее инвесторы пока занимают сдержанную позицию", - комментируют аналитики компании "Цифра брокер". В лидерах снижения котировок - акции "Полюса" (−2,38 %), "Вуша" (−2,08%), "Русгидро" (−1,99%), "Северстали" (−1,81%), "Камаза" (−1,54%). Также и "Северсталь" (-1,81%) остается под давлением после вчерашней публикации негативной финансовой отчетности - чистая прибыль по итогам первых трех кварталов сократилась на 61% год к году, до 19,293 миллиарда рублей, рассказал Чернов. В лидерах роста стоимости - акции "Интер РАО" (+3,74 %), "ИКС 5" (+2,52 %), "Россетей" (+2,51 %), "Фосагро" (+1,73 %), ЛСР (+1,71 %). "Думаю, что до конца дня основное влияние на динамику акций окажут сообщения о переговорах, а вечером внимание переключится на инфляцию. Мой прогноз индекса Мосбиржи на оставшуюся часть торгов составляет 2440-2490 пунктов", - делится Чернов. Рыночная консолидация может еще некоторое время продолжиться в диапазоне 2420-2480 пунктов по индексу Мосбиржи, ожидают аналитики из "Цифра брокера".

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рынок, сша, мосбиржа, россия, торги