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"Выжидательная позиция": аналитики оценили изменения на рынке акций - 21.10.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261021/rynok-874491764.html
"Выжидательная позиция": аналитики оценили изменения на рынке акций
"Выжидательная позиция": аналитики оценили изменения на рынке акций - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Выжидательная позиция": аналитики оценили изменения на рынке акций
Российский рынок акций завершил торги среды снижением на фоне фиксации прибыли частью инвесторов после роста котировок к четырехмесячным максимумам, следует из... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T19:34+0300
2026-10-21T19:34+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
россия
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги среды снижением на фоне фиксации прибыли частью инвесторов после роста котировок к четырехмесячным максимумам, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,93% - до 2446,87 пункта, индекс РТС вырос на 0,18% - до 940,32 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,01%, до 922,46 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевел на 0,22% - до 108,55 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в середине недели переписал четырехмесячные максимумы у 2480 пунктов, после чего скорректировался вниз. На подступах к 2500 пунктов усиливается сопротивление, и у части инвесторов появилось желание зафиксировать прибыль", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Рынок позитивно воспринял активизацию переговоров по линии Москва-Вашингтон, тем не менее перспективы мирного урегулирования на Украине более ясными не стали, что сдерживает оптимизм инвесторов", - добавил эксперт. "Скорее всего, рынок занял выжидательную позицию до прояснения дальнейших событий, а некоторые инвесторы фиксировали сегодня прибыль на факте произошедшего события", - также полагает Наталья Мильчакова из Freedom Global. Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "Интер РАО" (+2,93 %), компании "Россети Центра и Приволжья" (+1,37 %), ЛСР (+1,18 %), "Акрона" (+1,06 %), НМТП (+0,93 %). "Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции "Интер РАО" на ожиданиях сильных финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2026 года, которые могут быть опубликованы в конце октября. Лидерами понижения оказались обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,22%), возможно, в связи с тем, что бумаги, как правило, растут на фоне ослабления рубля, но в настоящий момент рубль укрепляется", - рассказала Мильчакова. Также в лидерах снижения - акции ТМК (−3,88 %), "Полюса" (−3,73 %), "Самолета" (−3,69 %), "Фармсинтеза" (−3,49 %), "Русгидро" (−3,32 %). Прогнозы "Ориентир по индексу Мосбиржи на ближайшие две-три сессии оцениваем в диапазоне от 2435 до 2495 пунктов. Базовый сценарий предполагает консолидацию у отметки 2465 после активного роста. Верхнюю границу могут сдвинуть решение совета директоров "Фосагро" по дивидендам и новости по газовым контрактам. Нижнюю — ускорение недельной инфляции и рост ставок размещения на аукционах ОФЗ. Внимание участников по-прежнему сосредоточено на заседании Банка России 23 октября", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "В ближайшей перспективе индекс Мосбиржи способен продолжить движение в направлении 2500 пунктов, однако для закрепления выше потребуется сохранение относительного оптимизма. Снизу выделяем область поддержки 2380–2400 пунктов", - заключил Смирнов.
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
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рынок, акции, торги, мосбиржа, россия
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РОССИЯ
19:34 21.10.2026
 
"Выжидательная позиция": аналитики оценили изменения на рынке акций

Силаев: индекс Мосбиржи в ближайшие две-три сессии будет в диапазоне 2435-2495 пунктов

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги среды снижением на фоне фиксации прибыли частью инвесторов после роста котировок к четырехмесячным максимумам, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,93% - до 2446,87 пункта, индекс РТС вырос на 0,18% - до 940,32 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,01%, до 922,46 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевел на 0,22% - до 108,55 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи в середине недели переписал четырехмесячные максимумы у 2480 пунктов, после чего скорректировался вниз. На подступах к 2500 пунктов усиливается сопротивление, и у части инвесторов появилось желание зафиксировать прибыль", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
"Рынок позитивно воспринял активизацию переговоров по линии Москва-Вашингтон, тем не менее перспективы мирного урегулирования на Украине более ясными не стали, что сдерживает оптимизм инвесторов", - добавил эксперт.
"Скорее всего, рынок занял выжидательную позицию до прояснения дальнейших событий, а некоторые инвесторы фиксировали сегодня прибыль на факте произошедшего события", - также полагает Наталья Мильчакова из Freedom Global.

Лидеры роста и падения

В лидерах роста - акции "Интер РАО" (+2,93 %), компании "Россети Центра и Приволжья" (+1,37 %), ЛСР (+1,18 %), "Акрона" (+1,06 %), НМТП (+0,93 %).
"Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции "Интер РАО" на ожиданиях сильных финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2026 года, которые могут быть опубликованы в конце октября. Лидерами понижения оказались обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,22%), возможно, в связи с тем, что бумаги, как правило, растут на фоне ослабления рубля, но в настоящий момент рубль укрепляется", - рассказала Мильчакова.
Также в лидерах снижения - акции ТМК (−3,88 %), "Полюса" (−3,73 %), "Самолета" (−3,69 %), "Фармсинтеза" (−3,49 %), "Русгидро" (−3,32 %).

Прогнозы

"Ориентир по индексу Мосбиржи на ближайшие две-три сессии оцениваем в диапазоне от 2435 до 2495 пунктов. Базовый сценарий предполагает консолидацию у отметки 2465 после активного роста. Верхнюю границу могут сдвинуть решение совета директоров "Фосагро" по дивидендам и новости по газовым контрактам. Нижнюю — ускорение недельной инфляции и рост ставок размещения на аукционах ОФЗ. Внимание участников по-прежнему сосредоточено на заседании Банка России 23 октября", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"В ближайшей перспективе индекс Мосбиржи способен продолжить движение в направлении 2500 пунктов, однако для закрепления выше потребуется сохранение относительного оптимизма. Снизу выделяем область поддержки 2380–2400 пунктов", - заключил Смирнов.
 
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