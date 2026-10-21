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S7 с 15 декабря запускает прямые рейсы между Иркутском и Улан-Батором
S7 с 15 декабря запускает прямые рейсы между Иркутском и Улан-Батором - 21.10.2026, ПРАЙМ
S7 с 15 декабря запускает прямые рейсы между Иркутском и Улан-Батором
Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 15 декабря запускает прямые рейсы между Иркутском и Улан-Батором, сообщил перевозчик. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T07:44+0300
2026-10-21T07:44+0300
2026-10-21T08:51+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 15 декабря запускает прямые рейсы между Иркутском и Улан-Батором, сообщил перевозчик. "S7 Airlines расширяет международную маршрутную сеть из Иркутска. В декабре авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы в Улан-Батор", - говорится в сообщении. Полеты будут выполняться два раза в неделю (по вторникам и пятницам), время в пути составит 1 час 15 минут, отметили в авиакомпании. Кроме того, S7 запустит рейсы из Иркутска на остров Хайнань (Санья). Начало полетов запланировано на 30 декабря по средам и субботам, время в пути - 5 часов 35 минут. "Улан-Батор познакомит путешественников с историей и культурой Монголии, а Санья подойдет для пляжного отдыха у моря и дальнейшего путешествия по острову Хайнань", - добавили в S7. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
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бизнес, россия, иркутск, хайнань, монголия, s7
Бизнес, РОССИЯ, Иркутск, Хайнань, МОНГОЛИЯ, S7
S7 с 15 декабря запускает прямые рейсы между Иркутском и Улан-Батором
Авиакомпания S7 с 15 декабря запускает прямые рейсы между Иркутском и Улан-Батором
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") с 15 декабря запускает прямые рейсы между Иркутском и Улан-Батором, сообщил перевозчик.
"S7 Airlines расширяет международную маршрутную сеть из Иркутска. В декабре авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы в Улан-Батор", - говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться два раза в неделю (по вторникам и пятницам), время в пути составит 1 час 15 минут, отметили в авиакомпании.
Кроме того, S7 запустит рейсы из Иркутска на остров Хайнань (Санья). Начало полетов запланировано на 30 декабря по средам и субботам, время в пути - 5 часов 35 минут.
"Улан-Батор познакомит путешественников с историей и культурой Монголии, а Санья подойдет для пляжного отдыха у моря и дальнейшего путешествия по острову Хайнань", - добавили в S7.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.