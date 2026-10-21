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S7 увеличивает рейсы из Магадана в Новосибирск и запускает новые маршруты

S7 увеличивает рейсы из Магадана в Новосибирск и запускает новые маршруты - 21.10.2026, ПРАЙМ

S7 увеличивает рейсы из Магадана в Новосибирск и запускает новые маршруты

Авиакомпания S7 увеличивает частоту рейсов в Новосибирск и запускает новые маршруты из Магадана, сообщило правительство Магаданской области. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:10+0300

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МАГАДАН, 21 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 увеличивает частоту рейсов в Новосибирск и запускает новые маршруты из Магадана, сообщило правительство Магаданской области. Вопросы о расширении маршрутной сети и повышении доступности авиаперевозок ранее поднимали жители Магаданской области, обращаясь к губернатору Сергею Носову. Он поручил организовать субсидирование перелетов в Красноярск для жителей региона. "В Магаданской области S7 запускает новые авиамаршруты и увеличивает частоту полетов в Новосибирск. Благодаря системной работе губернатора Сергея Носова маршрутная сеть полетов из областного центра существенно расширяется, что открывает для жителей Колымы новые возможности для путешествий по России и за рубеж", - говорится в сообщении. Авиакомпания увеличила частоту рейсов из Магадана в Новосибирск с семи до десяти в неделю, уточняет ведомство. Отмечается, что S7 также анонсировала запуск двух новых прямых авиамаршрутов: с 29 октября 2026 года - регулярное сообщение по линии Магадан – Хабаровск, с 29 марта 2027 года - Магадан – Иркутск. "Благодаря такой маршрутизации у колымчан появятся новые удобные стыковочные рейсы", - дополняет ведомство.

магадан

новосибирск

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бизнес, магадан, новосибирск, магаданская область, s7