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Сбербанк выплатил предпринимателям 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк выплатил предпринимателям 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС
Сбербанк выплатил предпринимателям 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС - 21.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк выплатил предпринимателям 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС
Сбербанк выплатил предпринимателям 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС за прием безналичных платежей с начала года, сообщается в пресс- релизе банка, который... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T08:17+0300
2026-10-21T08:17+0300
финансы
бизнес
московская область
свердловская область
краснодарский край
анатолий попов
сбербанк
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Сбербанк выплатил предпринимателям 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС за прием безналичных платежей с начала года, сообщается в пресс- релизе банка, который есть у РИА Новости. "По программе поддержки малого бизнеса за три квартала 2026 года Сбербанк выплатил 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС за эквайринг", - говорится там. Также поясняется, что за третий квартал к программе подключились 27 тысяч новых клиентов. А среди регионов по общей сумме выплат и их количеству лидирует Московская область, по среднему размеру компенсации - Республика Башкортостан и Свердловская область. Еще в тройку по объему выплат вошли Краснодарский край и Ростовская область. С 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Сбербанк возвращает таким предпринимателям 50% суммы уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг. О том, что Сбербанк запустил программу компенсации 50% уплаченного НДС по торговому эквайрингу, рассказал зампред правления банка Анатолий Попов в июне в рамках ПМЭФ. По его словам это адресная мера, направленная на сохранение малого бизнеса.
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финансы, бизнес, московская область, свердловская область, краснодарский край, анатолий попов, сбербанк
Финансы, Бизнес, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край, Анатолий Попов, Сбербанк
08:17 21.10.2026
 
Сбербанк выплатил предпринимателям 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС

Сбербанк выплатил предпринимателям 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС за эквайринг

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Сбербанк выплатил предпринимателям 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС за прием безналичных платежей с начала года, сообщается в пресс- релизе банка, который есть у РИА Новости.
"По программе поддержки малого бизнеса за три квартала 2026 года Сбербанк выплатил 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС за эквайринг", - говорится там.
Также поясняется, что за третий квартал к программе подключились 27 тысяч новых клиентов.
А среди регионов по общей сумме выплат и их количеству лидирует Московская область, по среднему размеру компенсации - Республика Башкортостан и Свердловская область.
Еще в тройку по объему выплат вошли Краснодарский край и Ростовская область.
С 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Сбербанк возвращает таким предпринимателям 50% суммы уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг.
О том, что Сбербанк запустил программу компенсации 50% уплаченного НДС по торговому эквайрингу, рассказал зампред правления банка Анатолий Попов в июне в рамках ПМЭФ. По его словам это адресная мера, направленная на сохранение малого бизнеса.
 
ФинансыБизнесМосковская областьСвердловская областьКраснодарский крайАнатолий ПоповСбербанк
 
 
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