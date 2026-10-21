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Сбербанк выплатил предпринимателям 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС
Сбербанк выплатил предпринимателям 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС - 21.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк выплатил предпринимателям 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС
Сбербанк выплатил предпринимателям 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС за прием безналичных платежей с начала года, сообщается в пресс- релизе банка, который... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T08:17+0300
2026-10-21T08:17+0300
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анатолий попов
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Сбербанк выплатил предпринимателям 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС за прием безналичных платежей с начала года, сообщается в пресс- релизе банка, который есть у РИА Новости.
"По программе поддержки малого бизнеса за три квартала 2026 года Сбербанк выплатил 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС за эквайринг", - говорится там.
Также поясняется, что за третий квартал к программе подключились 27 тысяч новых клиентов.
А среди регионов по общей сумме выплат и их количеству лидирует Московская область, по среднему размеру компенсации - Республика Башкортостан и Свердловская область.
Еще в тройку по объему выплат вошли Краснодарский край и Ростовская область.
С 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Сбербанк возвращает таким предпринимателям 50% суммы уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг.
О том, что Сбербанк запустил программу компенсации 50% уплаченного НДС по торговому эквайрингу, рассказал зампред правления банка Анатолий Попов в июне в рамках ПМЭФ. По его словам это адресная мера, направленная на сохранение малого бизнеса.
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финансы, бизнес, московская область, свердловская область, краснодарский край, анатолий попов, сбербанк
Финансы, Бизнес, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край, Анатолий Попов, Сбербанк
Сбербанк выплатил предпринимателям 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС
Сбербанк выплатил предпринимателям 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС за эквайринг
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Сбербанк выплатил предпринимателям 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС за прием безналичных платежей с начала года, сообщается в пресс- релизе банка, который есть у РИА Новости.
"По программе поддержки малого бизнеса за три квартала 2026 года Сбербанк выплатил 1,15 миллиарда рублей компенсации НДС за эквайринг", - говорится там.
Также поясняется, что за третий квартал к программе подключились 27 тысяч новых клиентов.
А среди регионов по общей сумме выплат и их количеству лидирует Московская область, по среднему размеру компенсации - Республика Башкортостан и Свердловская область.
Еще в тройку по объему выплат вошли Краснодарский край и Ростовская область.
С 1 января 2026 года услуги эквайринга в России облагаются НДС по ставке 22%. Сбербанк возвращает таким предпринимателям 50% суммы уплаченного НДС по комиссии за торговый эквайринг.
О том, что Сбербанк запустил программу компенсации 50% уплаченного НДС по торговому эквайрингу, рассказал зампред правления банка Анатолий Попов в июне в рамках ПМЭФ. По его словам это адресная мера, направленная на сохранение малого бизнеса.