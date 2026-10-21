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Сбербанк увеличил сумму иска к Euroclear, Natixis и BNP Paribas

Сбербанк увеличил сумму иска к Euroclear, Natixis и BNP Paribas - 21.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк увеличил сумму иска к Euroclear, Natixis и BNP Paribas

Представитель Сбербанка заявил в арбитражном суде Москвы об увеличении суммы иска к бельгийскому Euroclear Bank и французским банкам Natixis и BNP Paribas... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:29+0300

2026-10-21T15:29+0300

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Представитель Сбербанка заявил в арбитражном суде Москвы об увеличении суммы иска к бельгийскому Euroclear Bank и французским банкам Natixis и BNP Paribas примерно с 4,9 миллиарда до 6 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Изначально в этом иске, поданном в апреле прошлого года, банк потребовал взыскать солидарно с Euroclear и Natixis около 18,4 миллиона долларов и более 2,2 миллиарда рублей убытков, причиненных в результате неправомерного удержания платежей по варрантам, а также более 1,5 миллиона долларов и около 973 миллионов рублей упущенной выгоды. В пересчете на рубли по нынешнему курсу сумма иска составляла около 4,9 миллиарда рублей. Впоследствии, в январе этого года, суд привлек к делу в качестве соответчика люксембургский филиал французского банка BNP Paribas. На заседании в среду истец заявил, что пересчитал размер упущенной выгоды по состоянию на октябрь этого года, теперь она составляет порядка 1,8 миллиарда рублей и 2,7 миллиона долларов. В материалах дела говорится, что варранты выпущены эмитентом Natixis, они предусматривают выплату дохода. Учет прав на варранты осуществляется по цепочке депозитариев: Euroclear – Национальный расчетный депозитарий (НРД) – Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр. Доход по варрантам от эмитента Natixis должен перечисляться через платежного агента BNP Paribas в депозитарий Euroclear, а от того в НРД, однако из-за международных санкций выплаты по варрантам Сбербанку с апреля 2022 года не поступали, указывает истец. Суд по ходатайству ответчиков отложил слушания на декабрь, чтобы они могли проверить новый расчет суммы иска.

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