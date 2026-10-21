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Сертификация российско-белорусского самолета "Освей" ожидается в 2029 году - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Сертификация российско-белорусского самолета "Освей" ожидается в 2029 году
Сертификация российско-белорусского самолета "Освей" ожидается в 2029 году - 21.10.2026, ПРАЙМ
Сертификация российско-белорусского самолета "Освей" ожидается в 2029 году
Сертификация российско-белорусского самолета "Освей" ожидается в 2029 году, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на пост министра транспорта... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:50+0300
2026-10-21T15:52+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
росавиация
госдума
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Сертификация российско-белорусского самолета "Освей" ожидается в 2029 году, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на пост министра транспорта России. "Важнейшей машиной для местных и региональных перевозок станет "Освей". Это российско-белорусский проект, 19-местная машина, тоже с нашим отечественным двигателем. Прошла макетная комиссия, коллеги устраняют замечания. Планируем, что она будет сертифицирована в 2029 году", - сказал Ядров, выступая на заседании Госдумы. ЛМС-192 "Освей" - легкий многоцелевой самолет для местных и региональных линий. Облик российско-белорусского самолета был впервые представлен в сентябре 2025 года в рамках выставки "Иннопром.Беларусь". "Освей" сможет перевозить до 19 пассажиров или до 1,8 тонны груза. Госдума на заседании в среду рассматривает кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта, направленные на утверждение премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В частности, нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль, а действующий глава Росавиации Ядров – на пост министра транспорта.
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бизнес, россия, михаил мишустин, росавиация, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Росавиация, Госдума
15:50 21.10.2026 (обновлено: 15:52 21.10.2026)
 
Сертификация российско-белорусского самолета "Освей" ожидается в 2029 году

Ядров: сертификация российско-белорусского самолета "Освей" ожидается в 2029 году

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Сертификация российско-белорусского самолета "Освей" ожидается в 2029 году, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров, предложенный на пост министра транспорта России.
"Важнейшей машиной для местных и региональных перевозок станет "Освей". Это российско-белорусский проект, 19-местная машина, тоже с нашим отечественным двигателем. Прошла макетная комиссия, коллеги устраняют замечания. Планируем, что она будет сертифицирована в 2029 году", - сказал Ядров, выступая на заседании Госдумы.
ЛМС-192 "Освей" - легкий многоцелевой самолет для местных и региональных линий. Облик российско-белорусского самолета был впервые представлен в сентябре 2025 года в рамках выставки "Иннопром.Беларусь". "Освей" сможет перевозить до 19 пассажиров или до 1,8 тонны груза.
Госдума на заседании в среду рассматривает кандидатуры новых вице-премьеров и министра транспорта, направленные на утверждение премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В частности, нынешний глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль, а действующий глава Росавиации Ядров – на пост министра транспорта.
 
БизнесРОССИЯМихаил МишустинРосавиацияГосдума
 
 
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