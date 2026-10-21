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Сервисы 5G заработали уже в 36 российских городах
Сервисы 5G заработали уже в 36 российских городах - 21.10.2026, ПРАЙМ
Сервисы 5G заработали уже в 36 российских городах
Сервисы 5G заработали уже в 36 российских городах, сообщил заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T11:55+0300
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 21 окт - ПРАЙМ. Сервисы 5G заработали уже в 36 российских городах, сообщил заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко.
Первые сети связи пятого поколения в России запустили в сентябре в 16 городах, в том числе в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Волгограде, Челябинске. Минцифры тогда заявляло, что до конца года связь 5G появится еще 50 городах.
"На сегодня в 36 городах граждане имеют возможность воспользоваться современными услугами связи пятого поколения", - сказал Угнивенко, выступая на форуме "Спектр-2026".
Сети 5G в России на первом этапе будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE, что позволит увеличить пропускную способность сетей в ближайшие годы на 20-25%. Дополнительно операторы получили новые полосы в диапазоне 4,63-4,99 ГГц в равном объеме и на бесплатной основе.
"Подготовлено и согласовано с отраслью и регуляторами сферы безопасности решение о запуске сети связи пятого поколения на первом этапе на основе уже установленного операторами оборудования базовых станций с последующей поэтапной заменой и его на отечественное", - добавил замглавы Минцифры.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в начале октября на форуме "Цифровые решения", говорил о важности ускорения перехода на отечественное оборудование в телекоммуникационной отрасли для развития сетей пятого поколения по всей стране.
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Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Михаил Мишустин, Минцифры
Сервисы 5G заработали уже в 36 российских городах
Замглавы Минцифры Угнивенко: сервисы 5G заработали уже в 36 российских городах
ЗАВИДОВО (Тверская область), 21 окт - ПРАЙМ. Сервисы 5G заработали уже в 36 российских городах, сообщил заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко.
Первые сети связи пятого поколения в России запустили в сентябре в 16 городах, в том числе в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Волгограде, Челябинске. Минцифры тогда заявляло, что до конца года связь 5G появится еще 50 городах.
"На сегодня в 36 городах граждане имеют возможность воспользоваться современными услугами связи пятого поколения", - сказал Угнивенко, выступая на форуме "Спектр-2026".
Сети 5G в России на первом этапе будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE, что позволит увеличить пропускную способность сетей в ближайшие годы на 20-25%. Дополнительно операторы получили новые полосы в диапазоне 4,63-4,99 ГГц в равном объеме и на бесплатной основе.
"Подготовлено и согласовано с отраслью и регуляторами сферы безопасности решение о запуске сети связи пятого поколения на первом этапе на основе уже установленного операторами оборудования базовых станций с последующей поэтапной заменой и его на отечественное", - добавил замглавы Минцифры.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в начале октября на форуме "Цифровые решения", говорил о важности ускорения перехода на отечественное оборудование в телекоммуникационной отрасли для развития сетей пятого поколения по всей стране.