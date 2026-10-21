https://1prime.ru/20261021/sheremetevo-874469434.html

В Шереметьево самолет столкнулся с телетрапом

В Шереметьево самолет столкнулся с телетрапом - 21.10.2026, ПРАЙМ

В Шереметьево самолет столкнулся с телетрапом

Расширен первый абзац. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T13:45+0300

2026-10-21T13:45+0300

2026-10-21T13:45+0300

бизнес

хабаровск

аэропорт шереметьево

ifly

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Расширен первый абзац. МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Самолет Airbus A330 российской авиакомпании iFly, прибывший из Хабаровска, столкнулся с телетрапом в аэропорту "Шереметьево", сообщил в среду Telegram-канал SHOT. В результате инцидента, как сообщили РИА Новости в аэропорту, никто не пострадал. "19 октября 2026 года при заруливании на стоянку борт авиакомпании iFly соприкоснулся с телетрапом. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет", - рассказали в "Шереметьево". В результате инцидента телетрап не получил повреждений, происшествие не повлияло на работу аэропорта, отметили в авиагавани. По данным SHOT, у самолета сломался предкрылок, его оперативно заменили, однако борт временно отстранили от полетов. "Аэропорт "Шереметьево" продолжил в стабильном режиме обеспечивать обслуживание пассажиров и авиакомпаний на вылет и прилет", - добавили в "Шереметьево".

хабаровск

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, хабаровск, аэропорт шереметьево, ifly