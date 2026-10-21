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В "Шереметьево" внедрена автоматизированная система обработки багажа - 21.10.2026, ПРАЙМ
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В "Шереметьево" внедрена автоматизированная система обработки багажа
В "Шереметьево" внедрена автоматизированная система обработки багажа - 21.10.2026, ПРАЙМ
В "Шереметьево" внедрена автоматизированная система обработки багажа
Отечественная автоматизированная система обработки багажа внедрена в терминалах D и E аэропорта "Шереметьево", сейчас идет работа в терминалах B и C, сообщила... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T18:05+0300
2026-10-21T18:05+0300
бизнес
технологии
аэропорт шереметьево
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874487402.jpg?1792595114
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Отечественная автоматизированная система обработки багажа внедрена в терминалах D и E аэропорта "Шереметьево", сейчас идет работа в терминалах B и C, сообщила воздушная гавань. "Международный аэропорт "Шереметьево" совместно с технологической компанией "Рексофт" завершили разработку отечественного программного обеспечения в рамках проекта по импортозамещению автоматизированной системы обработки багажа. Решение уже внедрено в терминалах D и E, а также в межтерминальном переходе. В настоящее время ведется работа в терминалах В и С аэропорта "Шереметьево", - говорится в сообщении. Ранее в России не существовало аналогичных решений для управления багажной логистикой, отметили в "Шереметьево". Автоматизация формирует единую среду, охватывая терминалы аэропорта и межтерминальный переход. "Проект действительно сложный, и определенные трудности при внедрении программного обеспечения возникают, однако команда ИТ-интегратора оперативно их устраняет. Мы видим прогресс и уверены в успешном завершении проекта", - приводятся в пресс-релизе слова заместителя гендиректора по информационным технологиям "Шереметьево" Дмитрия Ильина. Ожидается, что после полного внедрения система обеспечит управление всей внутренней логистикой багажа аэропорта на базе единого отечественного программного обеспечения. При этом надежность и эффективность обработки багажа повысится на всех этапах — от регистрации до доставки на борт воздушного судна, подчеркнули в "Шереметьево".
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бизнес, технологии, аэропорт шереметьево
Бизнес, Технологии, аэропорт Шереметьево
18:05 21.10.2026
 
В "Шереметьево" внедрена автоматизированная система обработки багажа

Автоматизированная система обработки багажа внедрена в терминалах D и E "Шереметьево"

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Отечественная автоматизированная система обработки багажа внедрена в терминалах D и E аэропорта "Шереметьево", сейчас идет работа в терминалах B и C, сообщила воздушная гавань.
"Международный аэропорт "Шереметьево" совместно с технологической компанией "Рексофт" завершили разработку отечественного программного обеспечения в рамках проекта по импортозамещению автоматизированной системы обработки багажа. Решение уже внедрено в терминалах D и E, а также в межтерминальном переходе. В настоящее время ведется работа в терминалах В и С аэропорта "Шереметьево", - говорится в сообщении.
Ранее в России не существовало аналогичных решений для управления багажной логистикой, отметили в "Шереметьево". Автоматизация формирует единую среду, охватывая терминалы аэропорта и межтерминальный переход.
"Проект действительно сложный, и определенные трудности при внедрении программного обеспечения возникают, однако команда ИТ-интегратора оперативно их устраняет. Мы видим прогресс и уверены в успешном завершении проекта", - приводятся в пресс-релизе слова заместителя гендиректора по информационным технологиям "Шереметьево" Дмитрия Ильина.
Ожидается, что после полного внедрения система обеспечит управление всей внутренней логистикой багажа аэропорта на базе единого отечественного программного обеспечения. При этом надежность и эффективность обработки багажа повысится на всех этапах — от регистрации до доставки на борт воздушного судна, подчеркнули в "Шереметьево".
 
БизнесТехнологииаэропорт Шереметьево
 
 
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