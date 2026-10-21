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Шохин допустил, что ключевая ставка ЦБ останется без изменений
Шохин допустил, что ключевая ставка ЦБ останется без изменений - 21.10.2026, ПРАЙМ
Шохин допустил, что ключевая ставка ЦБ останется без изменений
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин допускает, что ключевая ставка Банка России останется без... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T18:05+0300
2026-10-21T18:05+0300
2026-10-21T18:05+0300
финансы
банки
александр шохин
банк россии
госсовет
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин допускает, что ключевая ставка Банка России останется без изменений несколько советов директоров.
"Ставка останется на прежнем уровне, и может оказаться так, что несколько советов директоров изменений здесь не будет", - сказал Шохин на заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".
Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 23 октября.
На предыдущем заседании, 11 сентября, ЦБ РФ впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятор взял в середине прошлого года и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку.
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финансы, банки, александр шохин, банк россии, госсовет
Финансы, Банки, Александр Шохин, Банк России, Госсовет
Шохин допустил, что ключевая ставка ЦБ останется без изменений
Глава РСПП Шохин допустил, что ключевая ставка ЦБ останется без изменений
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин допускает, что ключевая ставка Банка России останется без изменений несколько советов директоров.
"Ставка останется на прежнем уровне, и может оказаться так, что несколько советов директоров изменений здесь не будет", - сказал Шохин на заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".
Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 23 октября.
На предыдущем заседании, 11 сентября, ЦБ РФ впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятор взял в середине прошлого года и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку.