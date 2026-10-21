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Шохин допустил, что ключевая ставка ЦБ останется без изменений - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Шохин допустил, что ключевая ставка ЦБ останется без изменений
Шохин допустил, что ключевая ставка ЦБ останется без изменений - 21.10.2026, ПРАЙМ
Шохин допустил, что ключевая ставка ЦБ останется без изменений
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин допускает, что ключевая ставка Банка России останется без... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T18:05+0300
2026-10-21T18:05+0300
финансы
банки
александр шохин
банк россии
госсовет
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874487480.jpg?1792595117
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин допускает, что ключевая ставка Банка России останется без изменений несколько советов директоров. "Ставка останется на прежнем уровне, и может оказаться так, что несколько советов директоров изменений здесь не будет", - сказал Шохин на заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность". Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 23 октября. На предыдущем заседании, 11 сентября, ЦБ РФ впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятор взял в середине прошлого года и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку.
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финансы, банки, александр шохин, банк россии, госсовет
Финансы, Банки, Александр Шохин, Банк России, Госсовет
18:05 21.10.2026
 
Шохин допустил, что ключевая ставка ЦБ останется без изменений

Глава РСПП Шохин допустил, что ключевая ставка ЦБ останется без изменений

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин допускает, что ключевая ставка Банка России останется без изменений несколько советов директоров.
"Ставка останется на прежнем уровне, и может оказаться так, что несколько советов директоров изменений здесь не будет", - сказал Шохин на заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".
Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 23 октября.
На предыдущем заседании, 11 сентября, ЦБ РФ впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятор взял в середине прошлого года и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку.
 
ФинансыБанкиАлександр ШохинБанк РоссииГоссовет
 
 
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