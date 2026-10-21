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Шохин назвал комфортный курс для экспортеров - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Шохин назвал комфортный курс для экспортеров
Шохин назвал комфортный курс для экспортеров - 21.10.2026, ПРАЙМ
Шохин назвал комфортный курс для экспортеров
Курс в районе 90 рублей за доллар позволил бы поддержать отечественных экспортеров, а также сыграть в пользу политики импортозамещения, считает глава... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T18:17+0300
2026-10-21T18:18+0300
рынок
россия
александр шохин
госсовет
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874488310.jpg?1792595926
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Курс в районе 90 рублей за доллар позволил бы поддержать отечественных экспортеров, а также сыграть в пользу политики импортозамещения, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин. "Диапазон в районе 90 плюс-минус рублей за доллар позволял бы (решать - ред.) многие бюджетные проблемы, поддерживать экспортеров, сыграть в том числе в пользу политики импортозамещения", - сказал Шохин, выступая на заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность". Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 86 рублей на конец текущего года. На 2027 год министерство сохранило прогноз среднего курса доллара на уровне 87,4 рубля за доллар, в 2028 году - 92 рубля, в 2029 году - 96 рублей.
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рынок, россия, александр шохин, госсовет
Рынок, РОССИЯ, Александр Шохин, Госсовет
18:17 21.10.2026 (обновлено: 18:18 21.10.2026)
 
Шохин назвал комфортный курс для экспортеров

Глава РСПП Шохин: курс доллара в районе 90 рублей позволил бы поддержать экспортеров

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Курс в районе 90 рублей за доллар позволил бы поддержать отечественных экспортеров, а также сыграть в пользу политики импортозамещения, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), бизнес-омбудсмен Александр Шохин.
"Диапазон в районе 90 плюс-минус рублей за доллар позволял бы (решать - ред.) многие бюджетные проблемы, поддерживать экспортеров, сыграть в том числе в пользу политики импортозамещения", - сказал Шохин, выступая на заседании комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".
Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 86 рублей на конец текущего года. На 2027 год министерство сохранило прогноз среднего курса доллара на уровне 87,4 рубля за доллар, в 2028 году - 92 рубля, в 2029 году - 96 рублей.
 
РынокРОССИЯАлександр ШохинГоссовет
 
 
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