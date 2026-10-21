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Страны ШОС выступили против односторонних принудительных мер - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Страны ШОС выступили против односторонних принудительных мер
Страны ШОС выступили против односторонних принудительных мер - 21.10.2026, ПРАЙМ
Страны ШОС выступили против односторонних принудительных мер
Страны ШОС против односторонних принудительных мер, так как они негативно влияют на рост мировой экономики, сказано в итоговой декларации Совета глав... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:36+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Страны ШОС против односторонних принудительных мер, так как они негативно влияют на рост мировой экономики, сказано в итоговой декларации Совета глав правительств ШОС. Заседании Совета глав правительств стран ШОС прошло 20 октября в Душанбе. "Главы делегаций отмечают, что государства-члены выступают против односторонних принудительных мер, противоречащих Уставу ООН и другим нормам международного права. Они подчеркивают негативное влияние таких мер на глобальный экономический рост и достижение Целей устойчивого развития", - говорится в декларации.
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мировая экономика, душанбе, шос, оон
Мировая экономика, Душанбе, ШОС, ООН
16:36 21.10.2026
 
Страны ШОС выступили против односторонних принудительных мер

Страны ШОС выступили против односторонних принудительных мер по росту мировой экономики

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание ООН
Здание ООН - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Страны ШОС против односторонних принудительных мер, так как они негативно влияют на рост мировой экономики, сказано в итоговой декларации Совета глав правительств ШОС.
Заседании Совета глав правительств стран ШОС прошло 20 октября в Душанбе.
"Главы делегаций отмечают, что государства-члены выступают против односторонних принудительных мер, противоречащих Уставу ООН и другим нормам международного права. Они подчеркивают негативное влияние таких мер на глобальный экономический рост и достижение Целей устойчивого развития", - говорится в декларации.
 
Мировая экономикаДушанбеШОСООН
 
 
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