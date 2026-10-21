https://1prime.ru/20261021/shos-874480880.html
Страны ШОС выступили против односторонних принудительных мер
Страны ШОС выступили против односторонних принудительных мер - 21.10.2026, ПРАЙМ
Страны ШОС выступили против односторонних принудительных мер
Страны ШОС против односторонних принудительных мер, так как они негативно влияют на рост мировой экономики, сказано в итоговой декларации Совета глав... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:36+0300
2026-10-21T16:36+0300
2026-10-21T16:36+0300
мировая экономика
душанбе
шос
оон
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/08/1c/861400526_0:563:1639:1485_1920x0_80_0_0_50c739e03712372d3aa2ddcd742a8c99.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Страны ШОС против односторонних принудительных мер, так как они негативно влияют на рост мировой экономики, сказано в итоговой декларации Совета глав правительств ШОС. Заседании Совета глав правительств стран ШОС прошло 20 октября в Душанбе. "Главы делегаций отмечают, что государства-члены выступают против односторонних принудительных мер, противоречащих Уставу ООН и другим нормам международного права. Они подчеркивают негативное влияние таких мер на глобальный экономический рост и достижение Целей устойчивого развития", - говорится в декларации.
душанбе
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/08/1c/861400526_0:409:1639:1638_1920x0_80_0_0_0f7bd423fbd4446cc2f12c298db5279e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, душанбе, шос, оон
Мировая экономика, Душанбе, ШОС, ООН
Страны ШОС выступили против односторонних принудительных мер
Страны ШОС выступили против односторонних принудительных мер по росту мировой экономики
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Страны ШОС против односторонних принудительных мер, так как они негативно влияют на рост мировой экономики, сказано в итоговой декларации Совета глав правительств ШОС.
Заседании Совета глав правительств стран ШОС прошло 20 октября в Душанбе.
"Главы делегаций отмечают, что государства-члены выступают против односторонних принудительных мер, противоречащих Уставу ООН и другим нормам международного права. Они подчеркивают негативное влияние таких мер на глобальный экономический рост и достижение Целей устойчивого развития", - говорится в декларации.