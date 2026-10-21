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Страны ШОС намерены развивать цифровые услуги и электронную коммерцию
Страны ШОС намерены развивать цифровые услуги и электронную коммерцию - 21.10.2026, ПРАЙМ
Страны ШОС намерены развивать цифровые услуги и электронную коммерцию
Страны ШОС намерены развивать цифровые услуги и электронную коммерцию, расширять электронный обмен данными и документами, говорится в итоговой декларации Совета | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:42+0300
2026-10-21T16:42+0300
2026-10-21T16:43+0300
россия
мировая экономика
душанбе
шос
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Страны ШОС намерены развивать цифровые услуги и электронную коммерцию, расширять электронный обмен данными и документами, говорится в итоговой декларации Совета глав правительств стран ШОС. Заседание Совета глав правительств стран ШОС прошло 20 октября в Душанбе. "Главы делегаций... подтверждают намерение развивать цифровые услуги, безбумажную торговлю и электронную коммерцию, расширять электронный обмен данными и документами, уделять внимание вопросам защиты прав потребителей... и изучать механизмы онлайн-урегулирования трансграничных коммерческих споров",- говорится в декларации.
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россия, мировая экономика, душанбе, шос
РОССИЯ, Мировая экономика, Душанбе, ШОС
Страны ШОС намерены развивать цифровые услуги и электронную коммерцию
Страны ШОС заявили о намерении развивать цифровые услуги и электронную коммерцию
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Страны ШОС намерены развивать цифровые услуги и электронную коммерцию, расширять электронный обмен данными и документами, говорится в итоговой декларации Совета глав правительств стран ШОС.
Заседание Совета глав правительств стран ШОС
прошло 20 октября в Душанбе
.
"Главы делегаций... подтверждают намерение развивать цифровые услуги, безбумажную торговлю и электронную коммерцию, расширять электронный обмен данными и документами, уделять внимание вопросам защиты прав потребителей... и изучать механизмы онлайн-урегулирования трансграничных коммерческих споров",- говорится в декларации.