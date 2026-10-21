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Новак объяснил переименование "Силы Сибири 2" в "Силу Байкала"

Новак объяснил переименование "Силы Сибири 2" в "Силу Байкала" - 21.10.2026, ПРАЙМ

Новак объяснил переименование "Силы Сибири 2" в "Силу Байкала"

Смена названия проектируемого газопровода "Сила Сибири 2" на "Силу Байкала" подчеркивает, что маршрут поставок газа из России в Китай будет проходить через... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:20+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Смена названия проектируемого газопровода "Сила Сибири 2" на "Силу Байкала" подчеркивает, что маршрут поставок газа из России в Китай будет проходить через южный берег озера Байкала, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мне кажется, может быть, чтобы отличались названия. Потому что есть "Сила Сибири" и "Сила Байкала". Важно подчеркнуть, в том числе, и тот регион, через который будет проходить маршрут. А маршрут будет проходить через южный берег озера Байкал", - сказал он. Первый раз о том, что проект могут переименовать в "Силу Байкала", сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме в сентябре. "Сила Сибири 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года. По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к "финализации договоренностей". Власти рассчитывают, что "Газпром" и китайская CNPC завершат коммерческие переговоры до конца 2026 года, сообщил в среду Новак.

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