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Новак объяснил переименование "Силы Сибири 2" в "Силу Байкала" - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Новак объяснил переименование "Силы Сибири 2" в "Силу Байкала"
Новак объяснил переименование "Силы Сибири 2" в "Силу Байкала" - 21.10.2026, ПРАЙМ
Новак объяснил переименование "Силы Сибири 2" в "Силу Байкала"
Смена названия проектируемого газопровода "Сила Сибири 2" на "Силу Байкала" подчеркивает, что маршрут поставок газа из России в Китай будет проходить через... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:20+0300
2026-10-21T12:31+0300
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китай
байкал
монголия
александр новак
сергей цивилев
владимир путин
сила сибири
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Смена названия проектируемого газопровода "Сила Сибири 2" на "Силу Байкала" подчеркивает, что маршрут поставок газа из России в Китай будет проходить через южный берег озера Байкала, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мне кажется, может быть, чтобы отличались названия. Потому что есть "Сила Сибири" и "Сила Байкала". Важно подчеркнуть, в том числе, и тот регион, через который будет проходить маршрут. А маршрут будет проходить через южный берег озера Байкал", - сказал он. Первый раз о том, что проект могут переименовать в "Силу Байкала", сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме в сентябре. "Сила Сибири 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года. По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к "финализации договоренностей". Власти рассчитывают, что "Газпром" и китайская CNPC завершат коммерческие переговоры до конца 2026 года, сообщил в среду Новак.
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россия, газ, китай, байкал, монголия, александр новак, сергей цивилев, владимир путин, сила сибири, газпром, cnpc, газопровод "сила сибири"
РОССИЯ, Газ, КИТАЙ, Байкал, МОНГОЛИЯ, Александр Новак, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Сила Сибири, Газпром, CNPC, Газопровод "Сила Сибири"
12:20 21.10.2026 (обновлено: 12:31 21.10.2026)
 
Новак объяснил переименование "Силы Сибири 2" в "Силу Байкала"

Вице-премьер объяснил переименование проекта "Сила Сибири 2" региональной привязкой

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - ПРАЙМ. Смена названия проектируемого газопровода "Сила Сибири 2" на "Силу Байкала" подчеркивает, что маршрут поставок газа из России в Китай будет проходить через южный берег озера Байкала, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мне кажется, может быть, чтобы отличались названия. Потому что есть "Сила Сибири" и "Сила Байкала". Важно подчеркнуть, в том числе, и тот регион, через который будет проходить маршрут. А маршрут будет проходить через южный берег озера Байкал", - сказал он.
Первый раз о том, что проект могут переименовать в "Силу Байкала", сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме в сентябре.
"Сила Сибири 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года.
По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к "финализации договоренностей". Власти рассчитывают, что "Газпром" и китайская CNPC завершат коммерческие переговоры до конца 2026 года, сообщил в среду Новак.
 
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