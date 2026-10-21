https://1prime.ru/20261021/siluanov-874473895.html

Россия в этом году получит от реализации госактивов 500 миллиардов рублей

Россия в этом году получит от реализации госактивов 500 миллиардов рублей - 21.10.2026, ПРАЙМ

Россия в этом году получит от реализации госактивов 500 миллиардов рублей

Россия в этом году получит от реализации государственных активов порядка 500 миллиардов рублей, что в пять раз больше плана, заявил министр финансов РФ Антон... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:57+0300

2026-10-21T14:57+0300

2026-10-21T15:20+0300

финансы

россия

антон силуанов

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874473895.jpg?1792585209

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия в этом году получит от реализации государственных активов порядка 500 миллиардов рублей, что в пять раз больше плана, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Только в текущем году привлечем от реализации активов порядка 500 миллиардов рублей, что выше плана в пять раз", - сказал он, выступая на пленарном заседании Государственной думы.По словам Силуанова, в задачи Минфина входят не только налоги, бюджет и фондовый рынок, но и работа с государственными активами. "Продолжим повышать качество управления федеральным имуществом, максимизируя доход от его использования", - сказал он."План по дивидендам от компаний с участием государства перевыполним почти на 100 миллиардов рублей. Эта цифра составит более 800 миллиардов рублей в текущем году", - добавил Силуанов.Госдума на пленарном заседании в среду рассматривает кандидатуры новых членов правительства, направленные на утверждение премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.В частности, нынешний глава Минфина Силуанов предложен на должность вице-премьера - министра финансов. Во вторник его кандидатуру на новый пост поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, антон силуанов