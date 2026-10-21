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Силуанов заявил об устойчивости экономики и контроле над госдолгом - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Силуанов заявил об устойчивости экономики и контроле над госдолгом
Силуанов заявил об устойчивости экономики и контроле над госдолгом - 21.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов заявил об устойчивости экономики и контроле над госдолгом
Экономика России, несмотря на все вызовы, устойчива, а государственный долг под контролем, заявил министр финансов России Антон Силуанов. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:21+0300
2026-10-21T15:21+0300
финансы
россия
антон силуанов
михаил мишустин
госдума
минфин
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Экономика России, несмотря на все вызовы, устойчива, а государственный долг под контролем, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Несмотря на все вызовы, экономика устойчива, бюджет сбалансирован, госдолг под контролем, финансовая система стабильна", - сказал он, выступая на пленарном заседании Государственной думы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры ряда новых вице-премьеров России и министра транспорта. В частности, нынешний глава Минфина Силуанов предложен на должность вице-премьера - министра финансов. Накануне кандидатуру Силуанова на новый пост поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам. Силуанов занимает пост министра финансов с 2011 года. В период с 2018 по 2020 год был первым вице-премьером - министром финансов.
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финансы, россия, антон силуанов, михаил мишустин, госдума, минфин
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Михаил Мишустин, Госдума, Минфин
15:21 21.10.2026
 
Силуанов заявил об устойчивости экономики и контроле над госдолгом

Силуанов: экономика России устойчива, бюджет сбалансирован, госдолг под контролем

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Экономика России, несмотря на все вызовы, устойчива, а государственный долг под контролем, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Несмотря на все вызовы, экономика устойчива, бюджет сбалансирован, госдолг под контролем, финансовая система стабильна", - сказал он, выступая на пленарном заседании Государственной думы.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры ряда новых вице-премьеров России и министра транспорта. В частности, нынешний глава Минфина Силуанов предложен на должность вице-премьера - министра финансов. Накануне кандидатуру Силуанова на новый пост поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам.
Силуанов занимает пост министра финансов с 2011 года. В период с 2018 по 2020 год был первым вице-премьером - министром финансов.
 
ФинансыРОССИЯАнтон СилуановМихаил МишустинГосдумаМинфин
 
 
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