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Силуанов заявил об устойчивости экономики и контроле над госдолгом

Силуанов заявил об устойчивости экономики и контроле над госдолгом - 21.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов заявил об устойчивости экономики и контроле над госдолгом

Экономика России, несмотря на все вызовы, устойчива, а государственный долг под контролем, заявил министр финансов России Антон Силуанов. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:21+0300

2026-10-21T15:21+0300

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финансы

россия

антон силуанов

михаил мишустин

госдума

минфин

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Экономика России, несмотря на все вызовы, устойчива, а государственный долг под контролем, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Несмотря на все вызовы, экономика устойчива, бюджет сбалансирован, госдолг под контролем, финансовая система стабильна", - сказал он, выступая на пленарном заседании Государственной думы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры ряда новых вице-премьеров России и министра транспорта. В частности, нынешний глава Минфина Силуанов предложен на должность вице-премьера - министра финансов. Накануне кандидатуру Силуанова на новый пост поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам. Силуанов занимает пост министра финансов с 2011 года. В период с 2018 по 2020 год был первым вице-премьером - министром финансов.

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финансы, россия, антон силуанов, михаил мишустин, госдума, минфин