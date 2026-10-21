https://1prime.ru/20261021/siluanov-874484750.html
Госдума утвердила Антона Силуанова заместителем председателя правительства
Госдума утвердила Антона Силуанова заместителем председателя правительства - 21.10.2026, ПРАЙМ
Госдума утвердила Антона Силуанова заместителем председателя правительства
Госдума на пленарном заседании приняла постановление, которым утвердила Антона Силуанова заместителем председателя правительства - министром финансов России. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:24+0300
2026-10-21T17:24+0300
2026-10-21T17:24+0300
общество
антон силуанов
владимир путин
михаил мишустин
госдума
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/09/08/861984086_0:13:1416:810_1920x0_80_0_0_d026557937d6b08f50c8edf9280c27ac.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла постановление, которым утвердила Антона Силуанова заместителем председателя правительства - министром финансов России. За его утверждение единогласно проголосовали 430 человек. Документ будет направлен президенту России Владимиру Путину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Силуанов обладает качествами, позволяющими эффективно работать с палатой парламента. По его словам, Силуанов делает все для повышения эффективности бюджетного рубля и выполнения всех социальных гарантий. Мишустин в понедельник после встречи с Путиным направил в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин поддержал предложения Мишустина, а все вице-премьеры продолжат работу до выхода соответствующих указов. Силуанов занимает пост министра финансов с 2011 года, а с 2018 по 2020 год был первым вице-премьером - министром финансов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/09/08/861984086_81:0:1392:983_1920x0_80_0_0_e47fac2ee1a451500f74daa9ccf49af5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , антон силуанов, владимир путин, михаил мишустин, госдума
Общество , Антон Силуанов, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума
Госдума утвердила Антона Силуанова заместителем председателя правительства
Госдума утвердила Антона Силуанова заместителем председателя правительства России