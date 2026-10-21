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Госдума утвердила Антона Силуанова заместителем председателя правительства

Госдума утвердила Антона Силуанова заместителем председателя правительства - 21.10.2026, ПРАЙМ

Госдума утвердила Антона Силуанова заместителем председателя правительства

Госдума на пленарном заседании приняла постановление, которым утвердила Антона Силуанова заместителем председателя правительства - министром финансов России. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:24+0300

2026-10-21T17:24+0300

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общество

антон силуанов

владимир путин

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла постановление, которым утвердила Антона Силуанова заместителем председателя правительства - министром финансов России. За его утверждение единогласно проголосовали 430 человек. Документ будет направлен президенту России Владимиру Путину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Силуанов обладает качествами, позволяющими эффективно работать с палатой парламента. По его словам, Силуанов делает все для повышения эффективности бюджетного рубля и выполнения всех социальных гарантий. Мишустин в понедельник после встречи с Путиным направил в Госдуму кандидатуры новых членов правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин поддержал предложения Мишустина, а все вице-премьеры продолжат работу до выхода соответствующих указов. Силуанов занимает пост министра финансов с 2011 года, а с 2018 по 2020 год был первым вице-премьером - министром финансов.

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общество , антон силуанов, владимир путин, михаил мишустин, госдума