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Антон Силуанов приехал в Госдуму

Антон Силуанов приехал в Госдуму - 21.10.2026, ПРАЙМ

Антон Силуанов приехал в Госдуму

Министр финансов России Антон Силуанов, предложенный на пост вице-премьера - министра финансов, приехал в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:29+0300

2026-10-21T12:29+0300

2026-10-21T12:33+0300

россия

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антон силуанов

михаил мишустин

владимир путин

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минфин

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов, предложенный на пост вице-премьера - министра финансов, приехал в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит кандидатуры новых членов правительства. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры ряда новых вице-премьеров России и министра транспорта. В частности, нынешний глава Минфина Силуанов предложен на должность вице-премьера - министра финансов. Накануне кандидатуру Силуанова на новый пост поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам. Силуанов занимает пост министра финансов с 2011 года. В период с 2018 по 2020 год был первым вице-премьером - министром финансов. Кандидаты в понедельник и вторник провели встречи с фракциями Госдумы и профильными комитетами. В среду они выступят на пленарном заседании Госдумы и ответят на вопросы депутатов. Затем состоится голосование по предложенным кандидатурам. Финальной точкой в утверждении на новые должности должны стать указы президента России Владимира Путина. До этого все кандидаты продолжают работу на прежних постах.

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россия, финансы, антон силуанов, михаил мишустин, владимир путин, госдума, минфин