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Слуцкий предложил обеспечить все города и села в России хорошими дорогами - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Слуцкий предложил обеспечить все города и села в России хорошими дорогами
Слуцкий предложил обеспечить все города и села в России хорошими дорогами - 21.10.2026, ПРАЙМ
Слуцкий предложил обеспечить все города и села в России хорошими дорогами
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил обеспечить все города и села в России хорошими и безопасными дорогами. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:04+0300
2026-10-21T14:04+0300
россия
бизнес
москва
леонид слуцкий
лдпр
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил обеспечить все города и села в России хорошими и безопасными дорогами. Парламентарий напомнил, что ранее ЛДПР уже предложила федеральную программу "Дороги малой России", а также единый стандарт качества местной дорожной сети. "Говоря о транспортной политике, ЛДПР считает необходимым уделить особое внимание местным дорогам. Мы не устанем повторять, говорим: Россия - больше, чем Москва. Хорошие, безопасные дороги необходимы жителям всех городов и сел, а не только в мегаполисах", - сказал Слуцкий. По его словам, муниципалитетам необходимы устойчивые источники финансирования. "Также мы настаиваем на принятии дополнительных мер для защиты транспортного комплекса, прежде всего авиасообщения, в условиях внешнего давления наших недругов", - заключил он.
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россия, бизнес, москва, леонид слуцкий, лдпр
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Леонид Слуцкий, ЛДПР
14:04 21.10.2026
 
Слуцкий предложил обеспечить все города и села в России хорошими дорогами

Слуцкий предложил обеспечить все города и села в России хорошими и безопасными дорогами

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил обеспечить все города и села в России хорошими и безопасными дорогами.
Парламентарий напомнил, что ранее ЛДПР уже предложила федеральную программу "Дороги малой России", а также единый стандарт качества местной дорожной сети.
"Говоря о транспортной политике, ЛДПР считает необходимым уделить особое внимание местным дорогам. Мы не устанем повторять, говорим: Россия - больше, чем Москва. Хорошие, безопасные дороги необходимы жителям всех городов и сел, а не только в мегаполисах", - сказал Слуцкий.
По его словам, муниципалитетам необходимы устойчивые источники финансирования.
"Также мы настаиваем на принятии дополнительных мер для защиты транспортного комплекса, прежде всего авиасообщения, в условиях внешнего давления наших недругов", - заключил он.
 
РОССИЯБизнесМОСКВАЛеонид СлуцкийЛДПР
 
 
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