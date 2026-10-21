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Слуцкий предложил обеспечить все города и села в России хорошими дорогами

Слуцкий предложил обеспечить все города и села в России хорошими дорогами - 21.10.2026, ПРАЙМ

Слуцкий предложил обеспечить все города и села в России хорошими дорогами

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил обеспечить все города и села в России хорошими и безопасными дорогами. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:04+0300

2026-10-21T14:04+0300

2026-10-21T14:04+0300

россия

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леонид слуцкий

лдпр

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил обеспечить все города и села в России хорошими и безопасными дорогами. Парламентарий напомнил, что ранее ЛДПР уже предложила федеральную программу "Дороги малой России", а также единый стандарт качества местной дорожной сети. "Говоря о транспортной политике, ЛДПР считает необходимым уделить особое внимание местным дорогам. Мы не устанем повторять, говорим: Россия - больше, чем Москва. Хорошие, безопасные дороги необходимы жителям всех городов и сел, а не только в мегаполисах", - сказал Слуцкий. По его словам, муниципалитетам необходимы устойчивые источники финансирования. "Также мы настаиваем на принятии дополнительных мер для защиты транспортного комплекса, прежде всего авиасообщения, в условиях внешнего давления наших недругов", - заключил он.

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