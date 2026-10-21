https://1prime.ru/20261021/slutskij-874470312.html
Слуцкий предложил обеспечить все города и села в России хорошими дорогами
Слуцкий предложил обеспечить все города и села в России хорошими дорогами - 21.10.2026, ПРАЙМ
Слуцкий предложил обеспечить все города и села в России хорошими дорогами
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил обеспечить все города и села в России хорошими и безопасными дорогами. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:04+0300
2026-10-21T14:04+0300
2026-10-21T14:04+0300
россия
бизнес
москва
леонид слуцкий
лдпр
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874470312.jpg?1792580641
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил обеспечить все города и села в России хорошими и безопасными дорогами.
Парламентарий напомнил, что ранее ЛДПР уже предложила федеральную программу "Дороги малой России", а также единый стандарт качества местной дорожной сети.
"Говоря о транспортной политике, ЛДПР считает необходимым уделить особое внимание местным дорогам. Мы не устанем повторять, говорим: Россия - больше, чем Москва. Хорошие, безопасные дороги необходимы жителям всех городов и сел, а не только в мегаполисах", - сказал Слуцкий.
По его словам, муниципалитетам необходимы устойчивые источники финансирования.
"Также мы настаиваем на принятии дополнительных мер для защиты транспортного комплекса, прежде всего авиасообщения, в условиях внешнего давления наших недругов", - заключил он.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, москва, леонид слуцкий, лдпр
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Леонид Слуцкий, ЛДПР
Слуцкий предложил обеспечить все города и села в России хорошими дорогами
Слуцкий предложил обеспечить все города и села в России хорошими и безопасными дорогами
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил обеспечить все города и села в России хорошими и безопасными дорогами.
Парламентарий напомнил, что ранее ЛДПР уже предложила федеральную программу "Дороги малой России", а также единый стандарт качества местной дорожной сети.
"Говоря о транспортной политике, ЛДПР считает необходимым уделить особое внимание местным дорогам. Мы не устанем повторять, говорим: Россия - больше, чем Москва. Хорошие, безопасные дороги необходимы жителям всех городов и сел, а не только в мегаполисах", - сказал Слуцкий.
По его словам, муниципалитетам необходимы устойчивые источники финансирования.
"Также мы настаиваем на принятии дополнительных мер для защиты транспортного комплекса, прежде всего авиасообщения, в условиях внешнего давления наших недругов", - заключил он.