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СМИ: SpaceX и Tesla создали комитеты для обсуждения слияния

СМИ: SpaceX и Tesla создали комитеты для обсуждения слияния - 21.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: SpaceX и Tesla создали комитеты для обсуждения слияния

SpaceX и Tesla создали специальные комитеты для обсуждения возможного объединения компаний, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление их... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:41+0300

2026-10-21T12:41+0300

2026-10-21T12:41+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. SpaceX и Tesla создали специальные комитеты для обсуждения возможного объединения компаний, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление их владельца, американского предпринимателя Илона Маска. "SpaceX и Tesla создали специальные комитеты для обсуждения возможного слияния", - пишет газета. По словам Маска, условия этого пока не согласованы и гарантий проведения нет. Окончательное решение будет вынесено на голосование акционеров. Сам Маск не входит ни в один из комитетов, уточняет издание. Tesla оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов, SpaceX - примерно в 2 триллиона. Стоимость объединенной компании достигнет 3,5 триллиона долларов. Слияние может привлечь пристальное внимание регуляторов, отмечает Wall Street Journal. Как пишет газета, аналитики высказывали предположения о слиянии, которое бы объединило крупнейшую в мире компанию, занимающиеся производством коммерческих ракет и предоставляющую спутниковый интернет, а также второго по величине производителя электромобилей под одной корпоративной структурой в то время, когда Маск проводит реорганизацию обеих компаний в направлении искусственного интеллекта. Тем временем акции компаний на предторгах среды подорожали на 9,7% и 2% соответственно. SpaceX - американская компания, созданная Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом, xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла почти 86 миллиардов долларов. Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, рынок, spacex, tesla, toyota, toyota camry