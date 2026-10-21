https://1prime.ru/20261021/smi-874465479.html
СМИ: SpaceX и Tesla создали комитеты для обсуждения слияния
СМИ: SpaceX и Tesla создали комитеты для обсуждения слияния - 21.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: SpaceX и Tesla создали комитеты для обсуждения слияния
SpaceX и Tesla создали специальные комитеты для обсуждения возможного объединения компаний, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление их... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:41+0300
2026-10-21T12:41+0300
2026-10-21T12:41+0300
технологии
рынок
spacex
tesla
toyota
toyota camry
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874465479.jpg?1792575689
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. SpaceX и Tesla создали специальные комитеты для обсуждения возможного объединения компаний, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление их владельца, американского предпринимателя Илона Маска.
"SpaceX и Tesla создали специальные комитеты для обсуждения возможного слияния", - пишет газета.
По словам Маска, условия этого пока не согласованы и гарантий проведения нет. Окончательное решение будет вынесено на голосование акционеров.
Сам Маск не входит ни в один из комитетов, уточняет издание. Tesla оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов, SpaceX - примерно в 2 триллиона. Стоимость объединенной компании достигнет 3,5 триллиона долларов. Слияние может привлечь пристальное внимание регуляторов, отмечает Wall Street Journal.
Как пишет газета, аналитики высказывали предположения о слиянии, которое бы объединило крупнейшую в мире компанию, занимающиеся производством коммерческих ракет и предоставляющую спутниковый интернет, а также второго по величине производителя электромобилей под одной корпоративной структурой в то время, когда Маск проводит реорганизацию обеих компаний в направлении искусственного интеллекта.
Тем временем акции компаний на предторгах среды подорожали на 9,7% и 2% соответственно.
SpaceX - американская компания, созданная Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом, xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла почти 86 миллиардов долларов.
Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, рынок, spacex, tesla, toyota, toyota camry
Технологии, Рынок, SpaceX, Tesla, Toyota, Toyota Camry
СМИ: SpaceX и Tesla создали комитеты для обсуждения слияния
WSJ: SpaceX и Tesla создали комитеты для обсуждения возможного слияния
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. SpaceX и Tesla создали специальные комитеты для обсуждения возможного объединения компаний, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление их владельца, американского предпринимателя Илона Маска.
"SpaceX и Tesla создали специальные комитеты для обсуждения возможного слияния", - пишет газета.
По словам Маска, условия этого пока не согласованы и гарантий проведения нет. Окончательное решение будет вынесено на голосование акционеров.
Сам Маск не входит ни в один из комитетов, уточняет издание. Tesla оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов, SpaceX - примерно в 2 триллиона. Стоимость объединенной компании достигнет 3,5 триллиона долларов. Слияние может привлечь пристальное внимание регуляторов, отмечает Wall Street Journal.
Как пишет газета, аналитики высказывали предположения о слиянии, которое бы объединило крупнейшую в мире компанию, занимающиеся производством коммерческих ракет и предоставляющую спутниковый интернет, а также второго по величине производителя электромобилей под одной корпоративной структурой в то время, когда Маск проводит реорганизацию обеих компаний в направлении искусственного интеллекта.
Тем временем акции компаний на предторгах среды подорожали на 9,7% и 2% соответственно.
SpaceX - американская компания, созданная Маском в 2002 году, которую бизнесмен в феврале объединил с другим своим стартапом, xAI. В середине июня компания вышла на биржу и в рамках рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) привлекла почти 86 миллиардов долларов.
Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.