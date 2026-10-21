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Составы Московских центральных диаметров переходят на зимнее расписание

Составы Московских центральных диаметров переходят на зимнее расписание - 21.10.2026, ПРАЙМ

Составы Московских центральных диаметров переходят на зимнее расписание

Составы Московских центральных диаметров и другие пригородные поезда переходят на зимнее расписание с 25 октября, часть маршрутов будет продлена, а на некоторых | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T08:26+0300

2026-10-21T08:26+0300

2026-10-21T08:26+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Составы Московских центральных диаметров и другие пригородные поезда переходят на зимнее расписание с 25 октября, часть маршрутов будет продлена, а на некоторых направлениях время в пути сократится до 16 минут, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С 25 октября поездам назначаются дополнительные рейсы и остановки, часть маршрутов продлевается, а для части маршрутов сокращается время в пути. Отдельные изменения мы внесли с учетом обращений пассажиров: скорректировали время отправления ряда поездов, улучшили возможности для пересадок и сократили интервалы на ряде участков", - приводятся в сообщении слова начальника департамента по связям с общественностью ЦППК Софьи Фоменко. Так, все пригородные поезда, следующие по Белорусскому направлению по третьему и четвертому путям, начнут останавливаться на станции Москва-Сити. Это касается экспрессов до Одинцова, Можайска, Звенигорода и Дубны, а также поездов Москва - Усово. По просьбам пассажиров скорректировано время отправления поезда № 7117 Москва - Одинцово: теперь он будет отправляться в 17.20 вместо 17.10. Кроме того, некоторым поездам назначены остановки на станциях Жаворонки, Чапаевка, Санаторная, Театральная, Садовая, Дачное, Здравница, Часцовская, Малые Вяземы и Луговая. У ряда составов скорректированы маршрут и режим остановок, некоторые маршруты продлены, а время отправления изменено. На Курском направлении дополнительные остановки назначены поездам на станциях Кутузовская, Весенняя, Молоди, Ивачково, Луч, Чепелево, 92-й км и Авангард. На Рижском направлении новые остановки появятся на станциях Малиновка, 50-й км, Троицкая, Чеховская, Курсаковская, Дубосеково, Матренино и Лесодолгоруково. На участке Царицыно - Подольск изменится схема движения: ряд поездов переведут на третий и четвертый пути для следования в экспресс-режиме, что сократит время в дороге. Кроме того, на станции Царицыно вводится обязательная остановка для всех фирменных экспрессов сообщением Москва - Тула, а также для поезда № 7157, курсирующего между Курским вокзалом столицы и Серпуховом. В дополнение сокращается время в пути некоторых экспрессов. Поезд № 7146 Серпухов - Москва будет идти на 16 минут быстрее, а № 7148/7147 Серпухов - Шаховская - на семь минут. Поезд № 7155р Москва - Серпухов по будням будет отправляться в 14.45, его время в пути сократится на 12 минут. Кроме того, назначен поезд № 7185в Москва - Серпухов с отправлением в 13.45. Поезд № 6001 будет прибывать из Царицына в Серпухов на 13 минут раньше, благодаря этому пассажиры смогут пересесть на поезд № 6951 Серпухов - Тула. На Казанском направлении поезд Москва - Голутвин, отправлявшийся по будним дням в 08.54, будет выезжать на 20 минут раньше - в 08.34 и прибывать на 16 минут раньше. Ряд маршрутов продлят, у некоторых из них появятся дополнительные остановки на станциях Совхоз, Трофимово, Хорошово, Конев Бор, Амерево и Вялки. Расписание поездов № 6028 Голутвин - Рязань-1 и № 6038 Рязань-1 - Шилово составили так, чтобы интервал между ними на станции Рязань-1 не превышал семь минут для быстрой пересадки. На Горьковском направлении поезд № 6813/6814 Крутое - Апрелевка будет идти на пять минут быстрее. Некоторым поездам назначены дополнительные остановки на станциях 87-й км, Черное и Вишняково, а у других продлены маршруты следования. На Киевском направлении поезд № 6155/6156 Москва - Калуга будет отправляться на 29 минут позднее, что позволит сократить перерыв в движении в дневное время. Кроме того, время в пути некоторых поездов сократится на шесть минут, а также будут назначены дополнительные рейсы. Также переработан график поездов на участке Калуга - Ферзиково: движение станет более равномерным в течение дня. В зависимости от рейса время в пути сократится на 13 минут. На Павелецком направлении по выходным дням назначен поезд № 6096 Ожерелье - Москва (Павелецкий вокзал) с отправлением в 16.57 и прибытием в 19.08. Кроме того, изменили время следования девяти поездов, а некоторым назначили дополнительные остановки на станциях Верхние Котлы, Чертаново, Булатниково, Калинина, Востряково, Данилово, Привалово, Шугарово, Ситенка и Белопесоцкий. На Ярославском направлении маршруты следования некоторых поездов также изменены. Появятся дополнительные остановки на станциях Нагорное, Ашукинская, Калистово и Семхоз. Кроме того, скорректировано время следования 12 электропоездов. С переходом на зимний график летние "дачные" поезда уберут из расписания. В график движения внесены точечные корректировки. Ознакомиться с актуальным расписанием и стоимостью проезда пассажиры могут на сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в приложении "Расписание и билеты ЦППК".

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